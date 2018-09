Si è svolta presso il porto di Brindisi l’esercitazione periodica di Sala Operativa, diretta dal Capo Servizio Operazioni della Capitaneria di porto C.F. (CP) Maurizio Rizzo alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto C.V. (CP) Giovanni CANU. Scenario dell’esercitazione è stato l’abbandono nave della M/N Ro/ro da passeggeri “RED STAR 1”. L’unità, come noto, operante nella tratta Brindisi – Valona e, nel periodo estivo nella tratta Brindisi – Corfù – Cefalonia e Zacinto. Durante la simulazione di emergenza in mare l’equipaggio ha effettuato l’apertura quinquennale del Sistema di evacuazione collettivo di salvataggio.

Come da procedure il MES (Marine evacuation system) è stato dispiegato con il contestuale ed automatico lancio della zattera di salvataggio asservita. La revisione del sistema d’evacuazione viene svolta ogni 60 mesi ed è stata eseguita proprio in tale data come concordato fra la compagnia di gestione della nave “Seamed trading shipping s.r.l.” e la Capitaneria di porto.

Tali procedure sono state effettuate in maniera autonoma dall’equipaggio dell’unità ed alla presenza del personale tecnico appartenente alla ditta VIKING e del personale del nucleo Port State Control – Flag State della Capitaneria di Porto di Brindisi, quest’ultimi hanno partecipato attivamente all’abbandono nave testando in prima persona il sistema MES. Per la predetta verifica, considerata l’importanza ai fini della sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare di passeggeri ed equipaggio, l’Autorità Marittima di Brindisi ha impiegato il proprio personale, ufficiali e sottufficiali altamente qualificati in materia ed i propri mezzi nautici, in particolare la stessa è stata eseguita alla presenza della Motovedetta CP 844 che è intervenuta con il ruolo di coordinatrice (on scene coordinator).

Le operazioni sono avvenute durante la sosta preventivata a tale scopo nel porto di Brindisi, evitando così di compromettere il regolare servizio di linea che è stato ad ogni modo garantito anche grazie alla disponibilità delle società di navigazione che hanno coadiuvato il Nucleo Intervento Operazioni Portuali (NOIP) di questa Capitaneria di Porto nella gestione del traffico e delle operazioni portuali.

Tali complesse esercitazioni rientrano nelle verifiche periodiche svolte da parte dell’Autorità Marittima al fine di garantire il rispetto delle normative nazionali ed internazionali sulla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.