Aeroporti di Puglia informa che il prossimo 15 dicembre, in concomitanza con le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico nella città di Brindisi, le Autorità hanno disposto il divieto di sorvolo e la conseguente chiusura delle infrastrutture di volo dell’Aeroporto del Salento dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Relativamente alla fascia oraria di chiusura, durante la quale l’aerostazione passeggeri sarà regolarmente accessibile, i Vettori interessati stanno riprogrammando i propri voli in arrivo e partenza secondo quanto appresso specificato (tra parentesi i nuovi orari rischedulati):

ARRIVI

ALITALIA AZ 1621 da ROMA 10.30 (12.05)

RYANAIR FR 3416 da MILANO MXP 09.25 (09.10)

EASYJET DS1237 da BASILEA 09.05 (08.45*) * arrivo/partenza dall’aeroporto di BARI

EASYJET DS1545 da GINEVRA 11.00 (10.40*) * arrivo/partenza dall’aeroporto di BARI

PARTENZE

ALITALIA AZ 1624 per ROMA 11.15 (12.50)

RYANAIR FR 3415 per MILANO MXP 10.10 (11.20)

EASYJET DS1238 per BASILEA 09.35 (10.00*) * arrivo/partenza dall’aeroporto di BARI

EASYJET DS1545 per GINEVRA 11.30 (11.50*) * arrivo/partenza dall’aeroporto di BARI

Aeroporti di Puglia invita la Clientela interessata dalla nuova programmazione a contattare i Vettori, che comunque stanno già informando delle variazioni adottate i Passeggeri in arrivo e partenza, per acquisire ulteriori informazioni sullo stato del proprio volo.

Inoltre in considerazione delle contestuali limitazioni alla circolazione stradale, Aeroporti di Puglia invita i passeggeri in partenza a raggiungere l’aeroporto del Salento di Brindisi in anticipo rispetto al previsto orario di partenza.