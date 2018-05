I Carabinieri della Stazione di Latiano, al termine degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato NISI Alessandro, 27 enne del luogo, detenuto agli arresti domiciliari.

L’uomo nel corso della notte, senza alcuna autorizzazione, dopo essersi allontanato dall’abitazione dove era sottoposto all’espiazione della misura cautelare, si è recato presso l’abitazione della ex convivente pretendendo di entrare nell’appartamento della donna.

Questa impaurita per i calci e le spallate inferte all’uscio, ha contattato i Carabinieri che giunti sul posto non hanno riscontrato la presenza dell’uomo che si era allontanato. Poco dopo in altra telefonata pervenuta alla centrale operativa della Compagnia di Francavilla Fontana un interlocutore ha indicato che l’evaso si trovava in viale Moro intento a litigare animatamente con altri giovani del luogo.

Dopo una serie di giri perlustrativi nell’ambito del centro abitato di Latiano l’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri in contrada Cavalluzzi e tratto in arresto per evasione, reato che ha già commesso nel gennaio di quest’anno. Condotto in Caserma dopo le formalità di rito è stato nuovamente assoggetto alla misura degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.