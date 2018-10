L’inizio del servizio mensa, così come promesso anche grazie al lavoro incessante di queste ore degli addetti, rappresenta solo il primo obiettivo che l’amministrazione comunale vuole raggiungere e, come già annunciato dal sindaco Riccardo Rossi, anche il nostro impegno sarà massimo nel vigilare sulla qualità dei pasti serviti ai bambini nelle scuole.

Il nostro apporto sarà propositivo nei confronti di chi deve assicurare questo servizio e, proprio in chiave collaborativa, invitiamo la Serenissima Ristorazione anche a sfruttare al meglio le risorse locali brindisine per l’approvvigionamento delle materie prime, quindi a Km 0, essendo certi della massima attenzione che l’azienda vorrà dare come contributo al nostro territorio e contro lo spreco alimentare.

Abbiamo tutti comunque un obiettivo comune: assicurare agli scolari il miglior servizio possibile con i migliori prodotti possibili.

Valentina Fanigliulo e Rosella Gentile

Consigliere comunali PD di Brindisi