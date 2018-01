I Ministeri delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Istruzione, nei giorni scorsi, hanno presentato a Milano il sistema pubblico di riconoscimento e certificazione delle mense scolastiche biologiche.

L’emendamento per l’istituzione le mense bio, approvato nel corso della legge di bilancio, era stato annunciato lo scorso maggio dal Ministro dell’Agricoltura, Maurizio Martina, ed ora sono stati definiti anche i criteri e le regole condivise per ottenere la certificazione e rendere operativo il sistema dal prossimo anno scolastico. Per la prima volta in Italia le mense scolastiche biologiche saranno regolamentate e riconosciute dal sistema pubblico. L’iter da parte delle scuole è volontario e i criteri di classificazione si basano sulle percentuali di materie prime di origine biologica e su alcuni requisiti fissati.

L’obiettivo è quello di valorizzare le scuole che vogliono promuovere l’utilizzo di prodotti biologici, favorendo i principi di una sana alimentazione e non solo: sono previsti, infatti, dei criteri di premialità per le scuole che riducono gli sprechi alimentari (recuperando i prodotti non somministrati e destinandoli ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e che usano prodotti del territorio (utilizzando alimenti biologici prodotti in un’area vicina al luogo di somministrazione del servizio per ridurre l’impatto ambientale).

Sarà inoltre stanziato un Fondo, che ammonta a 10 milioni di euro all’anno a regime, che servirà a rendere più accessibili i servizi e a proseguire le azioni di educazione alimentare iniziate con la stagione di Expo Milano.

Auspichiamo che l’Amministrazione comunale possa intraprendere ogni opportuna iniziativa, a partire dal prossimo bando di gara per la refezione scolastica, per sensibilizzare e favorire l’adesione delle scuole di Brindisi al sistema di certificazione delle mense bio, non solo per educare ai principi di una sana alimentazione fin dall’infanzia, ma anche per promuovere la filiera bio del nostro territorio che rappresenta un’eccellenza in Italia.

Nadia Fanigliulo

Partito Democratico di Brindisi