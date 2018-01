La percentuale della raccolta differenziata ha raggiunto un traguardo fino a poco tempo fa insperato, ottenuto grazie alla fruttuosa collaborazione tra l’azienda delegata, l’Ecotecnica, e la popolazione brindisina . Per questo mi auguro che la ritrovata responsabilità civica possa essere premiata con l’abbattimento della Tari nel prossimo futuro.

Discorso a parte bisogna fare per la derattizzazione che è necessario potenziare sin da subito in quanto sono numerose le segnalazioni di colonie in diverse quartieri di Brindisi. È anche importante, quindi, insistere nella comunicazione delle modalità ed i tempi di conferimento dei rifiuti differenziati utilizzando gli appositi contenitori, familiari e condominiali, per evitare l’accumulo indiscriminato di rifiuti che favoriscono la presenza dei ratti.

Auspico, altresì, in un ulteriore sforzo degli operatori di Ecotecnica, il cui impegno è alla base dei lusinghieri risultati.

Nel loro determinante lavoro è riposta la fiducia di un’intera comunità che ha il diritto di essere ripagata con abnegazione e il dovere di rispettare le regole e utilizzare buon senso per agevolarlo. Il Partito Democratico di Brindisi continuerà a monitorare il servizio valorizzando gli aspetti positivi e contribuendo a risolvere le criticità.

Nadia Fanigliulo

Partito Democratico Brindisi