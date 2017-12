Giornata intensa di iniziative natalizie quella di sabato 30 dicembre a Fasano e frazioni, nell’ambito del cartellone “Fasano a Natale 2017” messo a punto dal Comune in collaborazione con associazioni ed enti.

Così, alle ore 14.30 si terrà, con partenza dalla sede dell’Oratorio del fanciullo (a Fasano), il pellegrinaggio del Movimento eucaristico giovanile verso la grotta di Monte Rivolta (sulla collina di Laureto) dov’è stato allestito il presepe (che, peraltro, potrà essere visitato da chiunque lo volesse nella giornata del 1° gennaio dalle ore 17 alle 21.30).

Sempre sabato 30 dicembre alle ore 17 (con replica alle 18.30) l’associazione “Le Nove Muse” proporrà nell’Arco del Balì (a Fasano centro) lo spettacolo per bambini con il mago Ninì e, fra uno spettacolo e l’altro, animazione in compagnia di mascotte e palloncini oltre a laboratori di manualità. Sempre a cura della stessa associazione e nello stesso Arco del Balì, ma alle ore 20.30, si terrà il concerto degli allievi dell’accademia musicale “Le Nove Muse – Zona Sound”: il tutto ad ingresso libero. Sempre a Fasano centro si terrà la rassegna di tre concerti “Musica classica in città” organizzata interamente dal Comune e per la quale l’assessora alla Comunicazione Cinzia Caroli esprime «un sincero ringraziamento alla pianista Valeria Vinci per il supporto organizzativo ed a tutti i musicisti che si sono esibiti e si esibiranno a titolo gratuito, avendo accolto di buon grado la nostra proposta»: così, alle ore 19.30 nell’androne del Palazzo municipale si esibirà il percussionista Giuseppe Berlen nello spettacolo “Sul sentiero dei suoni” (per musica e voce recitante); alle ore 20 nell’androne del Palazzo Dipierdomenico (in corso Garibaldi) si esibirà il duo Franco Angiulo (trombone) e Michele Biancofiore (chitarra), mentre alle ore 20.30 nella chiesa di san Nicola si esibirà il duo “LiberaMente” formato da Lucrezia Orlando (clarinetto) e Letizia Cassone (chitarra) A Montalbano, invece, nella parrocchia santa Maria di Pozzo Faceto, alle ore 20.30 si potrà assistere al concerto gospel del gruppo “White Sound Gospel”. L’appuntamento è curato da “Lab Communications di Concetta Renna” ed è ad ingresso libero: l’ensemble proporrà brani tipici in cui l’antica melodia religiosa afro-americana si fonderà col ritmo brillantemente funky, passando da canzoni come “I will follow him” (tratta dal film “Sister Act”) a, tra le altre, “Oh happy days” e, via, via, a “Hallelujah”, “He Reigns”, “Somebody to love”, “Ain’t no mountain High Enough”, “I believe I can fly”, “All I want for Christmas”.

Dalle ore 16 alle 21 si potrà visitare il Presepe Vivente a Lama del Trappeto (a Pezze di Greco), mentre dalle ore 18 alle 21 si potrà visitare il presepe allestito con statue al Dolmen di Montalbano (monumento megalitico del II millennio a. C.). Infine, a Fasano centro, l’”Anspi teatro – don Nicola Carbonara” darà vita al presepe vivente, a partire dalle ore 19 con un percorso che abbraccerà il Laboratorio urbano, il chiostro dei Minori Osservanti e la villetta di sant’Antonio.

