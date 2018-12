Grande successo nella serata d’apertura del “Fasano Fish Festival – Il cibo del mare”. Ieri sera, nella splendida cornice del Laboratorio urbano, i protagonisti per eccellenza sono stati i piatti della Valle d’Itria a base di pesce preparati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Salvemini”, guidati dal prof. Angelo Iaia, referente area alunni.

Quattro le pietanze che hanno deliziato occhi e palati degli ospiti presenti all’evento organizzato dal GAL Valle d’Itria (Comuni di Fasano, Locorotondo, Martina Franca e Cisternino). Una spuma di cefalo del Parco delle Dune Costiere, abbinata ai funghi cardoncelli trifolati, una puccetta con tartare di polpo e carciofo brindisino, sponsala caramellata ed emulsione di Femminello, un ciambotto con gnocchetti di pane di semola Senatore Cappelli, pomodoro regina di Torre Canne e cavolfiore violetto, e i tradizionali “Scaffun’” di merluzzetto locale e ricotta, in guazzetto di pomodoro giallo da serbo e polpa di riccio di Savelletri.

Al centro della serata, dunque, i piatti tipici del territorio, in un perfetto connubio tra gusto e olfatto, spadellati con materie prime locali, dal pesce, agli ortaggi sino ai vini, abbinati a ciascuna ricetta preparata in diretta dalle brigate di cucina e di produzione che, insieme a quelle di sala e d’accoglienza, hanno coinvolto oltre 40 studenti.

Ad aprire la serata, condotta da Valeria Todisco, un flash mob a cura dei giovanissimi attori dell’Associazione teatrale amatoriale “Gli amici di Giùàannèedd”, vincitrice del Premio Bandiera Verde Agricoltura 2017 promosso da C.I.A. – Agricoltori Italiani – che hanno riproposto in vernacolo uno spaccato di vita quotidiana in provincia tra quattro massaie e un pescatore, impegnati in un baratto tra prodotti tipici locali.

A fare gli onori di casa, in rappresentanza del Gal Valle d’Itria, il vicepresidente Giannicola D’Amico, che ha sottolineato il grande lavoro sinergico con il Comune di Fasano che ha permesso di strutturare un Piano di azione locale basato su tre parole chiave: integrazione, rete e sostenibilità. «Tra i finanziamenti previsti – ha spiegato D’Amico – ci sono quelli per la creazione di un centro servizi per la pesca, sul quale sta lavorando il comune di Fasano, per l’integrazione delle filiere della pesca, per la realizzazione di un mercato locale della pesca, insomma una serie di attività che permetteranno alle realtà di Fasano di crescere nell’ottica di un’integrazione territoriale. Il nostro è un Gal che ha la collina, la campagna, tanta biodiversità vegetale e che, con l’entrata di Fasano, adesso ha anche il mare con tutti i benefici che questo può portare».

Parole di soddisfazione sono giunte dal sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, che ha ricordato le attività intraprese per la valorizzazione del settore pesca: «Il Fasano Fish Festival è la prima manifestazione che il Gal Valle D’Itria organizza per la valorizzazione del pescato locale e questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività che il nostro comune, entrando nel Gal, ha intrapreso. È stata una scelta strategia perché ci permette di candidarci ai bandi pubblicati dalla Regione Puglia per l’utilizzo dei fondi legati alla pesca. Non solo, stiamo aderendo con delle candidature anche al progetto di dragaggio del porto di Savelletri che ci permetterà una rifunzionalizzazione sia per i pescatori sia per i diportisti, garantendo così il rilancio dell’economia delle nostre frazioni marinare».

Il Fasano Fish Festival è realizzato nell’ambito del PO FEAMP 2014-2010 (MIS. 4.63 – SSL GAL VALLE D’ITRIA – Intervento 1.7 – Realizzazione di eventi di promozione di prodotti della pesca), con i patrocini del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Regione Puglia, Repubblica Italiana, Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Psr Puglia, e in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Gaetano Salvemini” di Fasano.

