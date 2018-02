FashionPuglia riapre le selezioni di stilisti emergenti a partire da giovedì 15 febbraio, annunciando la sesta edizione dell’atteso contest ATuttaModa. Come ogni anno il contest è dedicato agli emergenti fashion designers italiani, siano essi stilisti, creativi, artigiani della moda, i quali potranno iscriversi sino al prossimo 9 aprile. La partecipazione al Contest è gratuita e darà l’ opportunità di accedere direttamente alla passerella di FashionPuglia 2018, in programma la prossima estate nella città di Ostuni.

L’evento nasce nel 2012 fondato dal direttore creativo Francesco Francioso, che ogni anno crea con FashionPuglia un grande spettacolo, una passerella di impatto, una importante occasione di visibilità. Affiancato da uno staff di giovani professionisti, con la collaborazione della consulente in comunicazione e marketing Merilù Barbaro. Un team che con tale iniziativa punta sui designer emergenti: “Obiettivo finale è quello di portare anno dopo anno la moda anche al Sud ma con l’imprescindibile supporto di enti, aziende e di quanti vogliano investire sulla creatività dei giovani per il futuro del made in Italy – affermano gli organizzatori – Perché FashionPuglia è fatta dai giovani per i giovani ma ha bisogno anche dell’aiuto dei grandi per crescere”.

Novità di quest’anno è l’innalzamento del limite dell’età di partecipazione, che passa dai 35 ai 40 anni. Al contest potranno dunque candidarsi gli stilisti emergenti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che vogliano far sfilare la propria capsule di moda femminile davanti al grande pubblico, sulla passerella patinata di un fashion show ormai noto su scala nazionale, alla presenza di esperti del settore, tra cui stilisti affermati, giornalisti di moda e fashion blogger, associazioni e imprenditori del tessile, abbigliamento, calzaturiero. Nella passata edizione – che ha visto trionfare il geniale Dimitar Dradi – erano presenti in giuria Gianni Molaro, Sartoria Inglese, Bianca Gervasio e CNA Federmoda, oltre alle telecamere di Class TvModa con Jo Squillo e ModaMania e alla collaborazione del magazine di moda UFashOn. Non è mancata la partecipazione di Apulia Fashion Makers con Daniele Del Genio che, grazie all’azienda Rossorame, ha messo a disposizione uno stage formativo – tuttora in corso – per la giovane stilista francavillese Francesca De Rinaldis.

Per partecipare al contest occorrerà inoltrare la propria candidatura esclusivamente online su www.fashionpuglia.com/contest.html. Qui si potrà allegare il proprio CV e i bozzetti della collezione moda donna che, in caso di selezione, sfilerà durante la kermesse ufficiale in programma per la prossima estate a Ostuni. Le candidature saranno aperte sino alle ore 24 di lunedì 9 aprile 2018. La partecipazione al contest è gratuita. Tutte le informazioni sono disponibili nel regolamento online. E’ fondamentale che i partecipanti presentino una capsule di moda femminile (a tema libero) composta da n. 7 figurini, dalla quale si evinca la propria interpretazione di moda femminile unitamente alla capacità creativa e sartoriale, alla coerenza stilistica, all’accurata scelta dei tessuti nonché alla perfetta vestibilità dei capi.

Il Vincitore della kermesse si aggiudicherà il 1° Premio Vincitore Fashion Puglia 2018 e la dotazione di uno strumento indispensabile per l’avvio della propria carriera professionale quale la realizzazione del catalogo della propria capsule. L’intera realizzazione sarà a carico dell’organizzazione (concept, location, modella, hair stylist, make up, servizio fotografico, grafica, testi, stampa). Il catalogo del vincitore 2017 Dimitar Dradi è in uscita il prossimo marzo.

Tutti i finalisti concorreranno per vincere il titolo di Miglior Bozzetto. Inoltre, tutti avranno la possibilità di entrare in contatto con giornalisti, bloggers, aziende, buyers del settore presenti a FashionPuglia e di partecipare a eventuali sfilate di moda e/o eventi e/o giornate di formazione/workshop e/o shooting promossi da FashionPuglia e dai suoi partner o media partner.

Per l’occasione Fashion Puglia invita il mondo, le aziende, gli store moda a collaborare per scommettere sulle giovani promesse. Inoltre si invitano gli enti di formazione del settore (accademie, corsi di laurea, scuole moda) a divulgare il contest tra i propri studenti e alumni.

Per ulteriori info e collaborazioni www.fashionpuglia.com info@fashionpuglia.com