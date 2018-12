Sabato 22 dicembre, dalle ore 17,30 alle ore 22,30, si terrà a Brindisi, in Corso Umberto, angolo Via Conserva, la prima edizione di “Adesso si che è Natale”, organizzata da “FRATELLI D’ITALIA BRINDISI”.

Una serata all’insegna del divertimento e della buona musica per tutti noi, con l’obiettivo di regalare un giorno festoso a tutti i bambini, affinché il Natale sia veramente un momento di condivisione, di festa e di gioia per tutti.

Ci saranno palloncini, zucchero filato, caramelle, pettole e tanti giocattoli da regalare ai nostri bambini

Avremo due babbi Natale: il primo Babbo Natale, quello rosso per intenderci, riceverà i più piccoli, per il tramite di due elfi, Bushy Evergreen e Alabaster Snowball, con le loro letterine nella sua casa, piena di luci e addobbi, ove i bambini entreranno in un mondo magico, sfavillante, come solo la casa di Babbo Natale può essere.

Il secondo Babbo Natale, invece, è quello degli adulti, non sarà rosso, ma bianco e blue, la sua casa sarà molto più modesta, sobria, a testimonianza di quanto si sta vivendo.. Simbolicamente abbiamo voluto rappresentare la nostra città, con i suoi problemi e i suoi disagi.

Noi ci crediamo, ed ecco perché accanto alla casetta di Babbo Natale blue, abbiamo posto un altro albero, sul quale ognuno di noi potrà porre la sua letterina. Babbo Natale non dimentica nessuno, quindi siamo ancora in tempo per scrivere e spedire la nostra letterina a cui affidare sogni, desideri e tanto amore.

Con noi, e per tutta la serata, Laura Zeta e Massimiliano Oggiano, accompagnati da Stanisci Events di Alessandro Stanisci, creeranno sapienti suggestioni ed emozioni nell’esecuzione interpretativa delle canzoni natalizie; dalle ore 18.30 in poi l’atmosfera sarà allietata dalle calde note degli “Zampognari dell’Alta Murgia” Vincenzo Moto e Guzzi Sanasi.

