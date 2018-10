Non occorre effettuare una visura presso l’anagrafe canina per constatare il numero degli amici a quattro zampe presenti nelle famiglie del Comune di Brindisi. In città i servizi a loro dedicati sono scadenti , partendo dall’inadeguato numero di contenitori per le deiezioni passando per i tanti amati Dog Park che sono le uniche strutture dove è consentito lasciare in libertà i propri cani rimanendo comunque in città.

Come FDI Brindisi siamo stati convocati, su richiesta dei cittadini frequentanti, presso la maggiore area dog sia per estensione che per utenza della città presso Via Dalmazia. Il sopralluogo ha evidenziato uno stato dell’infrastruttura in ogni caso abbastanza buono eccezion fatta per alcuni frangenti inerenti la cura del verde, l’assenza di panchine o qualsiasi appoggio per la sosta ed in alcuni punti uno stato migliorabile delle recinzioni che delimitano l’area in oggetto .

I cittadini presenti lamentavano l’indisponibilità di acqua corrente , la non adeguata presenza di cestini per le deiezioni ma soprattutto facevano notare la pericolosità in cui versa l’area nelle ore successive al tramonto dovuta principalmente alla totale assenza di illuminazione. A seguito di questa segnalazione si è provveduto ad effettuare un ulteriore sopralluogo per verificare le condizioni prospettate.

Lo scenario è decisamente differente come si evince dalle foto allegate, l’area è completamente avvolta nell’oscurità. Ci viene riferito anche di “strani movimenti” nelle ore più tarde. Questa situazione oltre che interessare la sicurezza del cittadino provoca la non utilizzazione a regime della struttura per la quale esiste chiaramente un costo di mantenimento. Chiediamo quindi all’attuale amministrazione comunale una risoluzione più tempestiva possibile considerando che l’opera da realizzare è economicamente più che fattibile. Trattasi esclusivamente di installare un numero adeguato di pali illuminanti , inoltre la rete di illuminazione stradale pubblica si trova a soli 10mt dall’area in questione. Inoltre si consiglierebbe di dividere il parco, per mezzo di una recinzione, in due zone separate per consentire a cani di varie taglie l’ingresso simultaneo così come già realizzato presso il Park sito in Via Prov. San Vito.

Ci viene inoltre riferito che i mezzi degli operatori incaricati alla manutenzione non possono avere accesso alla struttura in quanto l’unico cancello presente non è dimensionalmente adeguato, ciò provoca che detti mezzi vengono immessi all’interno aprendo una parte della recinzione che a seguito dei lavori viene poi rimpiazzata in maniera non propriamente consona. Si stima che in questo Dog Park ci sia una frequentazione giornaliera di circa 400 cittadini con famiglie al seguito. Si potrebbe prevedere inoltre in tutti i dog park a delle azioni migliorative affinché vengano abbattute alcune barriere architettoniche che impedisco l’accesso ai cittadini disabili e magari l’installazione di impianti di videosorveglianza a tutela dei frequentatori.

FDI Brindisi crede che non sia necessaria una raccolta firme, che tra l’altro in recenti occasioni non hanno scalfito le volontà dell’amministrazione comunale su determinati argomenti, bensì auspichiamo una risoluzione a breve termine considerando che l’esigenza e volontà cittadina sarebbe accolta ed “accontentata” con un intervento di entità minima rispetto ad altre priorità ma sicuramente necessario per la pubblica sicurezza.

Felice Maellaro

Delegato Infrastrutture e Relazioni Istituzionali

Fratelli D’Italia Brindisi