La Polizia di Stato nell’ambito di un azione di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, ha arrestato in flagranza di reato di Detenzione di marijuana ai fini di spaccio il 16enne G.S., di Ostuni.

L’attività antidroga si è svolta nel centro di Ostuni nei pressi di una villetta comunale.

Nelle serata di giovedì scorso, in seguito ad alcune segnalazioni, i poliziotti hanno fermato un ragazzo dal fare sospetto e lo hanno trovato in possesso di 1.9 di marijuana nella biancheria intima. Successivamente, all’interno di un garage sono stati rinvenuti ulteriori grammi 95 sempre di marijuana suddivisa in numerose dosi nonché un bilancino, altro materiale di confezionamento e soldi dell’attività di spaccio.

L’ostunese, d’intesa col PM di turno presso la Procura dei Minorenni di Lecce veniva dichiarato in arresto e ristretto presso il Centro di Prima Accoglienza di Monteroni di Lecce.