La festa della Mamma è ormai alle porte e l’Associazione Culturale Eventiteca dopo il successo di Carnevale presenta a Brindisi, sabato 12 maggio alle 16.00, un laboratorio rivolto a mamme e bambini per realizzare un dono originale.

La prima fase del laboratorio prevede una sosta in sala posa per bambino e mamma che saranno immortalati da una fotografia la cui stampa sarà immediata. Il secondo step vedrà i bambini impegnati nella decorazione delle cornici e, dopo tanto lavoro, ci sarà una meritatissima pausa merenda. Ultimo passo sarà il confezionamento delle cornici con all’interno la foto da regalare alle mamme. Un laboratorio creativo che stimolerà in maniera divertente fantasia e manualità e sarà un occasione per conservare un ricordo unico, con la propria mamma !!!

A voi mamme non resta solo che prenotare con il vostro bambino e a tutto il resto ci pensa l’associazione.

Eventiteca è a Brindisi, in via Isonzo, 29. Per saperne di più su come associarsi e partecipare info@eventiteca.it oppure 320.81.91.241