Sarà la Casa del Turista di Brindisi ad ospitare il primo evento del Festival della letteratura del mare “Mare d’inchiostro”, giovedì 10 maggio alle ore 19, in cui i presenti potranno ascoltare ed incontrare lo scrittore- marinaio Simone Perotti che presenterà i suoi due libri, «Rais» e «Atlante delle isole del Mediterraneo. Storie, navigazioni, arcipelaghi di uno scrittore- marinaio».

Ad accogliere l’autore ci sarà Antonella Mastropaolo, Console Onorario di Grecia, e Bepi Costantino, giornalista e Console Onorario Costa Rica, in collaborazione col Marina di Brindisi Club, che esporrà per l’occasione foto subacquee dei più bei fondali del mare di Brindisi.

Dialogherà con l’autore Nicolò Carnimeo, docente di diritto della navigazione dell’Università degli studi di Bari e presidente della “Vedetta del Mediterraneo”.

Il Festival della letteratura del mare “Mare d’inchiostro”, oltre ad essere un progetto finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del “Patto per la Puglia-FSC 2014/2020”, è un viaggio in compagnia di libri blu e di decine di testimonial nelle piazze e nelle scuole. Un viaggio lungo tre anni che torna in Puglia con un ricco e articolato programma di eventi.

Il Festival “Mare d’inchiostro” organizzato dalla Vedetta del Mediterraneo fa tris: da quest’anno e fino al 2020 gli ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo proporranno una ricca programmazione di tre anni con iniziative itineranti in tutta Puglia.

Già da mesi Carnimeo e Pozzo sono impegnati in incontri nelle scuole con gli studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo.

Il progetto del professore Nicolò Carnimeo è stato accolto entusiasticamente dal dirigente scolastico dell’IISS “Carnaro”, Clara Bianco, che al riguardo ha precisato: “Il Associazione marinara e culturale progetto, che coinvolge le province di Bari, Taranto e Brindisi, e che vede come partner anche il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, ambiente, culture” dell’Università di Bari, si propone di promuovere e riscoprire i valori legati al mare e all’identità marinara attraverso la multidisciplinarità e la contaminazione delle arti. Di fatti, il percorso, prevede un doppio canale di sviluppo: raccontare il mare attraverso le immagini e le parole” – ed ha specificato- “oltre all’IISS “Carnaro”, sono al momento tre le scuole brindisine aderenti al progetto: le scuole secondarie di primo grado “Virgilio” e “Sant’ Elia”; il liceo Artistico-Musicale “Simone-Durano; ed hanno mostrato un grande interesse nei confronti di tale progetto sia la Lega Navale, sezione di Brindisi, che il Circolo della vela di Brindisi, l’Avvisatore marittimo ed altri “amici” della cultura del mare presto si uniranno alla rete che si sta costituendo su Brindisi”.

