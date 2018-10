“Il Festival della scienza e della decisione politica di Fasano, che si apre domani con la lezione di Elena Cattaneo su ‘Scienza, cittadini e politica”, è un evento in cui il Sapere prova a ridurre la legione dei profeti di sventura, demoni sempre attivi nell’approfittare della scarsa capacità di adattamento della mente umana al nuovo.”

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale bilancio Fabiano Amati, presentando il “Festival della scienza e della decisione politica” in programma a Fasano dal 13 al 21 ottobre.

Il Festival é promosso dal Comune di Fasano, finanziato dalla Regione Puglia, organizzato con la collaborazione del Politecnico di Bari, ASL Brindisi, Liceo scientifico “L. da Vinci”, scuola media “Bianco-Pascoli e diversi partner privati, si avvale della prestigiosa sponsorizzazione di ENI.

“È una rassegna di maestri impegnati ad offrire la prova che chi sa sopravvaluta i suoi dubbi e chi non sa le sue certezze.

È un appuntamento dove s’incontrano gli ottimisti, quelli ragionevoli, si fermano a pensare, discutono e poi si mettono in cammino.

È una storia fatta da tante storie che si danno appuntamento affinché la civiltà dei pensieri venga sempre a trovarci.”

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Si inizia domani (13 ottobre) presso il

Teatro Sociale – ore 17, con la lezione di Elena Cattaneo su “Scienza, cittadini e politica”, introdotta da Fabiano Amati. A seguire l’evento (ore 19) con Roberto Bassi, Giovanni Martella e Donato Boscia su “Il fastidioso caso della xylella”, introduce e coordina Renato Moro.

Domenica 14 ottobre (Sala di rappresentanza del Comune):

– ore 10:30, Teodoro Miano, Angelo Moretto e Donatello Sandroni su “La verità, vi prego, sul glifosate”, introduce e coordina Mauro Denigris;

– ore 18:00, Gianfranco Bangone e Michele Laforgia, su “Novi Ligure, Perugia, Avetrana, Brembate: la firma dell’omicida, il DNA entra in Tribunale”, introduce e coordina Giuliano Foschini;

– ore 19:30, Paolo Legrenzi e Armando Massarenti su “Come decidiamo, in scienza e coscienza?”, introduce e coordina Pino Donghi.

Giovedì 18 ottobre 2018 (Sala di rappresentanza del Comune)

ore 17:00, Tommaso Di Noia e Pietro Leo, su “Big data e intelligenza artificiale: sfide scientifiche e sociali”, introduce e coordina Dino Amenduni.

Sabato 20 ottobre 2018 (Teatro sociale):

– ore 10.30, Giordano Masini, Deborah Piovan e Giacomo Scarascia Mugnozza su “AI, A come Agricoltura, I come Innovazione”, introduce e coordina Gianni Tanzariello;

– ore 18.00, Vittoria Brambilla, Bruno Mezzetti e Cinzia Montemurro, su “Tra antiche piante e nuove tecnologie: genome editing e altri strumenti per l’agricoltura del futuro”, introduce e coordina Massimiliano Scagliarini;

– ore 19:30, Andrea Grignolio,Pierluigi Lopalco e Stefano Termite, su “Vaccini e opinioni: perchè la scienza non può essere democratica”, introduce e coordina Gerardo D’Amico.

Domenica 21 ottobre 2018 (Sala di rappresentanza del Comune):

– ore 10.30, Antonio Incampo e Luca Simonetti su “In scienza e giurisprudenza: quale diritto per la ricerca?”, introduce e coordina Enzo Magistà;

– ore 16:30, Giulio Giorello e Giovanni Maria Flick su “Cultura, ricerca, costituzione: l’eredità del passato e lo sguardo verso il futuro”, introduce e coordina Giuseppe De Tomaso.

Dal 15 al 19 ottobre il Festival si trasferisce nelle scuole fasanesi, con:

– Pandemic, un gioco da tavola, in tutto simile simile a Risiko o a Monopoli, con l’obiettivo di scoprire le quattro cure a quattro malattie prima che la situazione sfugga di mano ed i morbi si diffondano senza controllo, perdendo così la partita.

– Tribunali di Bioetica, una rappresentazione teatrale durante la quale viene raccontata la vicenda di una ragazza morta per una terribile malattia non curata perché i genitori erano seguaci delle teorie di Ryke Geerd Hamer.

Alla fine della rappresentazione viene chiesto ai ragazzi di esprimersi “giudicando” le diverse ragioni, come fossero una giuria popolare che si è ritirata in camera di consiglio, così da esprimere un verdetto.

Un’occasione per riflettere su alcuni passaggi fondamentali della Filosofia Morale e del Diritto.

Il Festival é promosso dal Comune di Fasano, finanziato dalla Regione Puglia, organizzato con la collaborazione del Politecnico di Bari, ASL Brindisi, Liceo scientifico “L. da Vinci”, scuola media “Bianco-Pascoli e diversi partner privati, si avvale della prestigiosa sponsorizzazione di ENI.