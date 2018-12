“Bari, Brindisi, Andria, Barletta, Trinitapoli, Foggia, Taranto, Lecce e tanti altri comuni. Dobbiamo ringraziare i nostri militanti appassionati e i dirigenti, i giovani, i parlamentari, i coordinatori provinciali, il gruppo consiliare regionale e gli amministratori locali per lo straordinario impegno organizzativo profuso questo weekend per i gazebo informativi contro la manovra del governo. Sono stati due giorni intensi, di dialogo e confronto con i cittadini per divulgare le ragioni del “no” alla legge di Bilancio ed illustrare le misure suggerite da Forza Italia, a partire da una Flat tax finalmente seria, su cui abbiamo depositato una proposta di legge in parlamento, ed il finanziamento alle imprese per favorire nuove assunzioni. Sono solo alcune delle idee che abbiamo messo in campo e da domani tradurremo in emendamenti anche le proposte che ci hanno segnalato le categorie produttive durante l’incontro di venerdì scorso. Un grazie a quelli che hanno dato il loro contributo con entusiasmo e spirito di servizio per questa due giorni: è solo l’inizio di una grande mobilitazione nazionale e del rilancio del nostro partito per il bene della Puglia e dell’Italia”.

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis e del vice commissario regionale, il sen Dario Damiani.