Domenica alle ore 10.30 presso la Masseria Le Terrazze di Serranova è nato “Lele”, un raro esemplare di asinello albino.

All’Asinara, l’asino bianco è di casa ma qui, a Serranova di Carovigno, spiega Maria Cariello è davvero una rarità, un evento del tutto eccezionale.

Per il parto, la mamma, un’asina dal pelo color panna, ha fatto tutto da sola; ci siamo svegliati al mattino e Clara era in pieno travaglio, Olivia, l’asina più anziana era accanto a lei mentre il papà, Alberto, lo stallone dal pelo pezzato era al pascolo.

Lele ha le gambe esili, il pelo candido, morbido, gli occhi di un antico egizio, profuma di prato, tanta voglia di correre e come gli asini albini è un po’ impacciato nella camminata, ricorda molto il “Bambi” della Walt Disney.

Mamma Clara è arrivata anni fà a casa nostra per caso, quando nessuno di noi aveva ancora avuto esperienze con un asino, è diventata membro della nostra famiglia, abbiamo giocato con lei, ci siamo educati alla reciproca conoscenza ed è iniziata così, una relazione fatta di gesti, abitudini e amore.



Un asino adulto è un animale molto curioso e pieno di temperamento, ma potete immaginare quanto i cuccioli siano pieni di entusiasmo e “baldanza”.

La famiglia poi si è allargata e sono arrivati, Alberto, Olivia, Vittoria, Nina, Rania.

Gli asini hanno cambiato la nostra vita ed il solo toccarli o ascoltarli ci porta in una dimensione di pace.



A Clara per prima, dobbiamo dire grazie, per averci insegnato a riprenderci il tempo per ascoltare, riflettere, esplorare altre possibili dimensioni della natura umana, selvatiche, pre-verbali.

All’asino puoi affidarti, perché grande a sufficienza per sperimentare l’abbandono, del proprio peso, del tuo corpo su di lui.

Se nascere è ricevere tutto un universo in regalo, allora piccolo Lele, mentre contempliamo le tue orecchie lunghe, il tuo musetto bianco, l’onda del mistero ci sommerge perché tu ci sei stato donato.