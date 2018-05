FlixBus festeggia un anno a Ostuni e annuncia nuovi collegamenti con Roma e Napoli. In vista della stagione estiva, l’operatore della mobilità amplia così le connessioni con la Città Bianca, per facilitare l’accesso ai turisti in arrivo nei prossimi mesi e agevolare al contempo gli spostamenti degli Ostunesi verso due dei principali centri italiani.

Le città preferite dagli Ostunesi: Torino e Bologna. Arrivi soprattutto da Pescara e Verona

Secondo il bilancio del primo anno di attività a Ostuni, i passeggeri che si spostano in autobus da Ostuni prediligono il nord Italia: tra le destinazioni vincono infatti Torino e Bologna, complice il gran numero di studenti fuorisede presenti nelle due città. I passeggeri che viaggiano verso la Città Bianca, invece, arrivano prevalentemente da Pescara e Termoli.

Novità per l’estate: da giugno primi collegamenti diretti con Roma e Napoli

Sull’onda del riscontro positivo del primo anno, FlixBus torna quindi a investire su Ostuni, collegandola con Roma e Napoli a partire da metà giugno. Quest’estate le due città saranno così raggiungibili quotidianamente senza cambi, viaggiando comodamente in notturna con la possibilità di ottimizzare i tempi. Resteranno ovviamente operativi i collegamenti con Termoli, Pescara, Bologna e Torino.

Le corse partono dalla stazione Q8 di Monticelli (SS 379), si acquistano online, su app e in agenzia e sono operati in collaborazione con un network di aziende partner dall’esperienza pluriennale che svolgono il servizio operativo mettendo a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus pianifica la rete e si occupa di marketing, comunicazione e pricing. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.

