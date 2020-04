“Non serve affondare più di tanto il dito nella piaga, ma è fuor di dubbio che l’attuale stato di difficoltà in cui versano ospedali e rsa della provincia di Brindisi è frutto di una chiara sottovalutazione del problema.

Risale all’1 marzo il mio appello a tracciare una mappa dei più deboli e quindi degli immunodepressi da tenere a debita distanza da ogni possibile rischio di contagio.

Lo scorso 1 aprile, invece, ho chiesto con forza che venisse potenziato lo screening del personale sanitario degli ospedali di questa provincia, così come degli ospiti e del personale delle residenze sanitarie. Una operazione che è partita colpevolmente in ritardo, così come in ritardo è stato attivato il laboratorio che analizza i tamponi, con la conseguenza che in tanti hanno atteso quasi due settimane per sapere se erano positivi al virus.

Oggi, purtroppo, la situazione è esplosa, visto che ci sono situazioni importanti al San Raffaele di Ceglie Messapica, al Focolare di Brindisi ed al Focolare di Ostuni.

Non è questo il momento delle polemiche e dell’accertamento di eventuali responsabilità. Oggi bisogna evitare che il contagio si propaghi ulteriormente e bisogna creare le condizioni ottimali per salvare la vita alle persone, a partire dagli anziani delle stesse rsa. L’Asl prenda in carico immediatamente la direzione sanitaria di queste residenze ed invii infermieri ed oss per sostituire chi si trova in quarantena a causa della positività al tampone. Le rsa da sole non possono farcela a reggere il perso di una epidemia di tali proporzioni! Si proceda, inoltre, con l’acquisizione della foresteria della Cittadella della Ricerca per consentire al personale sanitario di non fare ritorno a casa (e quindi di limitare i rischi di contagio dei familiari).

Il problema va risolto sul posto, perché non ci vuole molto a comprendere che se gli ospiti delle residenze affetti da coronavirus venissero trasferiti in ospedale, il Perrino collasserebbe, con la conseguenze drammatiche si possono immaginare.

Piacerebbe anche a me usare i toni rassicuranti che sento da più parti, ma la situazione è grave e non possono esserci ulteriori sottovalutazioni”.

/comunicato Pino Romano