Sterile la risposta del PD cittadino in merito alla questione che coinvolge gli esercenti del centro città.

Un partito politico, soprattutto se di maggioranza, dopo i numerosi appelli e le proteste da parte delle associazioni di categorie, degli esercenti, dei ristoratori, delle attività commerciali del centro avrebbe dovuto fornire risposte concrete anziché aggirare l’ostacolo con un comunicato fuorviante privo di significato.

Ridurre l’attività politica (e ci sarebbe tanto da dire e da fare!) ad una sterile comunicazione sulle testate per additare oggi il rappresentante di Confesercenti, domani il rappresentante di un’altra associazione, intervallando lunghi silenzi eloquenti, mette in luce quanto il PD cittadino non abbia più nulla da dire.

D’altronde è davvero sempre più netta la contrapposizione tra la cittadinanza e l’Amministrazione comunale a targa PD, costretta a agire con mezzucci di qualsiasi tipo pur di bypassare un confronto ed un dibattito costruttivo con i brindisini.

Èd è evidente come pesi – forse- sulla coscienza del PD cittadino il disastro che l’amministrazione Rossi sta compiendo sul territorio a discapito di tutti i cittadini.

E quelle ‘distanze’ tante invocate dagli esponenti piddini, oramai, sono proprio i cittadini a prenderle dall’intera amministrazione Rossi e dal PD cittadino.

Coordinamento cittadino Forza Italia Brindisi