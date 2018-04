Le dichiarazioni fatte durante la conferenza stampa di stamani da alcuni ex iscritti a Forza Italia (molti firmatari del comunicato stampa non rinnovano la tessera dal 2015) non ci sorprendono né ci sconvolgono visto che molti di loro non hanno mai partecipato alla vita di partito come appartenenti allo stesso. Spesso si sono ritrovati a seguire parallelamente diversi contenitori ed ultimamente questa situazione era sotto gli occhi di tutti.

Ci limitiamo a dire che sono state pronunciate molte inesattezze.

La scelta del candidato sindaco Roberto Cavalera è stata ampiamente condivisa dagli organismi dirigenti del Partito, oltre che dalla base dello stesso. Totale condivisione è stata espressa dai vertici nazionali di Forza Italia, come confermato dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani durante la sua recente visita a Brindisi e l’incontro con lo stesso candidato sindaco.

La coalizione creata intorno all’avv. Cavalera è forte e coesa ed ha le idee chiare sugli interventi da realizzare quando sarà alla guida dell’Amministrazione Comunale di Brindisi.

Forza Italia gode di ottima salute con tanti nuovi ingressi che hanno inteso anche offrire la loro disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni comunali.

Non ci interessa, invece, rispondere nel merito alle assurde contestazioni di chi è andato via. Veleni e clima da guerriglia non ci appartengono.

Brindisi ha bisogno d’altro. E noi siamo sintonizzati con i bisogni dei cittadini.

COMUNICATO STAMPA FORZA ITALIA A FIRMA DI

Ernestina Sicilia – Coordinatrice Cittadina

Giuseppe Calvaruso – Vice Coordinatore Cittadino

Alessandro De Luca – Componente Esecutivo Cittadino

Emilio Pettinau – Coordinatore Cittadino Forza Italia Giovani

Nicola Roppo – Vice Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani

Teodoro Iaia- Componente Coordinamento Provinciale

Cozzolino Caterina- Componente Coordinamento Provinciale

Alessandra Cuppone – Componente Coordinamento Cittadino

Maria Cecilia Poli Doria- Componente Coordinamento Cittadino

Tiziana Daccico – Componente Coordinamento Cittadino

Gianluca Cigliola- Componente Coordinamento Cittadino

Francesco Capodieci – Componente Coordinamento Cittadino

Livia Antonucci- Componente Coordinamento Cittadino

Antonio Taveri – Componente Coordinamento Cittadino

Giovanni Barbuto- Componente Coordinamento Cittadino

Giuseppe Guadalupi – Componente Coordinamento Cittadino

Massimo Scanni – Componente Coordinamento Cittadino