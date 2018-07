“Raccoglieremo i fondi e provvederemo al ripristino della scalinata di Piazza Mercato, vandalizzata la scorsa settimana”. È la proposta di Livia Antonucci (Forza Italia) che si è fatta promotrice, all’interno del suo partito, dell’iniziativa di recupero del bene pubblico. “Le colonnine divelte qualche giorno fa – afferma Antonucci- sono ancora lì e, poichè si tratta di una costruzione storica, chiediamo al Sindaco Rossi di disporne la presa in custodia, per scongiurare che qualcuno possa sottrarla o che l’incuria possa ulteriormente danneggiarla.

Il fatto – prosegue – è, di per se, molto grave e l’inerzia delle istituzioni rischia, non solo di lasciare nel degrado un angolo di città, ma persino di far passare un messaggio di indifferenza e impunità nei confronti degli autori. Con i colleghi del mio partito -conclude – cercheremo di contribuire a ripristinare il decoro alla scalinata e continueremo, nelle sedi istituzionali, ma soprattutto fuori, tra la gente, a prenderci cura della città, a porre in essere campagne di sensibilizzazione per il rispetto dei luoghi pubblici.

COMUNICATO STAMPA LIVIA ANTONUCCI