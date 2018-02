Si chiama Italia agli italiani, ed è la lista che raggruppa Forza Nuova e Fiamma Tricolore, tramite mail ufficiale la Corte d’Appello di Bari ha ufficializzato le candidature del movimento della coalizione nazional-popolare per la Camera dei Deputati.

“La candidatura di Antonella Cito, attuale consigliera comunale di Taranto, è una sfida ad una classe politica che ha distrutto una città che con Giancarlo Cito era la quarta in Italia per vivibilità” dichiara Fiore immediatamente dopo l’accettazione delle liste in Puglia, quando si è diffusa la notizia della storica alleanza. “Il popolo di Taranto vuole uscire dal dissesto economico, dall’emergenza sanitaria e dal disordine causato dall’immigrazione. Con Antonella Cito e Italia agli Italiani, Taranto e il Sud avranno una donna in loro difesa” ha concluso Fiore.

A ciò si aggiungono anche Gianfranco Ribezzo, Tenente dell’Aeronautica Militare, nel collegio Uninominale di Brindisi, l’Avv. Michele Mitrotti per il collegio di Monopoli e Gianvito Armenise per il collegio di Martina Franca.

Nel Collegio Plurinominale di Brindisi-Taranto, oltre ad Antonella Cito, è presente anche Daniele Stanisci di Ostuni, Agente Scelto di Polizia Penitenziaria, militante di storico di Fiamma Tricolore. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data della visita di Roberto Fiore a Taranto.