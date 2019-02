I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Fasano hanno eseguito un provvedimento di “revoca di decreto di sospensione e contestuale ripristino di ordine di esecuzione della carcerazione”, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di Giampiero Schiavone, 48enne residente a Fasano, di fatto domiciliato a Bruxelles (Belgio).

L’uomo – a fronte di una condanna complessiva a 2 anni, 2 mesi e 4 giorni di reclusione e 12.000€ di multa, con l’intervenuto indulto per 2 anni e 2 mesi di reclusione e 8.400€ di multa – deve espiare la pena residua di 4 giorni di reclusione e 3.600€ di multa, in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Fasano il 3 settembre 2004, quando venne arrestato dai Carabinieri del luogo poiché trovato in possesso di 50 grammi di eroina brown sugar.

Schiavone, nel 2009, era fuggito in Belgio in conseguenza della condanna definitiva e lo scorso 2 febbraio si è consegnato a seguito dei reiterati controlli degli operanti presso la dimora di residenza, ove recentemente era stato notato trascorrere un periodo di ferie con i parenti.

Dopo le formalità di rito, lo Schiavone è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi dove sconterà il residuo pena.