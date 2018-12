Il 1 Dicembre 2018 presso il Liceo Artistico-Musicale “Simone Durano” è avvenuto l’incontro delle classi terze e quarte con il disegnatore della Disney Giuseppe Sansone e con Ferdinando Sallustio, noto campione del quiz televisivo Passaparola.

Nella prima parte dell’incontro Sallustio ha introdotto l’argomento della giornata ovvero “I fumetti come arte”, raccontando dei divertenti aneddoti per fare capire agli studenti l’importanza dell’arte del fumetto le cui immagini rappresentano ormai dei codici universali. Il divertente e coinvolgente intervento di Sallustio è stato interrotto all’improvviso da un applauso caloroso e accogliente per l’ingresso di Giuseppe Sansone che dopo i saluti di rito ha esordito presentando un video sui misteri e i significati nascosti che si celano dietro i quadri più famosi : tra questi figurava anche la famosa Gioconda. Successivamente ha mostrato alcuni storie Disney i cui personaggi facevano delle incursioni nel mondo dell’arte: infatti molto spesso chi lavora nel mondo del fumetto si trova a dover studiare e approfondire periodi e personaggi storici per realizzare le proprie storie per immagini e nuvole. Questo aspetto dello studio non ha suscitato molti entusiasmi nel pubblico di giovani studenti, ma Sansone ha voluto sottolinearlo per far comprendere che dietro un fumetto c’è un lungo lavoro di preparazione e progettazione.

Il dibattito successivo ha coinvolto gli studenti curiosi di capire quale siano gli studi e i percorsi da intraprendere per entrare nell’affascinante mondo del fumetto: per immergerli direttamente nel lavoro del disegnatore di fumetti gli studenti hanno partecipato ai laboratori in cui il disegnatore con l’aiuto di una sua allieva, Sabrina Filieri, ha spiegato accuratamente il “backstage” di un fumetto e della sua creazione facendo partecipare attivamente i ragazzi ,coinvolgendoli nel disegno per il tempo rimasto e dedicato all’attività.



I ragazzi da questa esperienza hanno preso ispirazione, e con sorpresa sono rimasti entusiasti di ciò che gli è stato mostrato e spiegato e per le persone squisite che gli sono state presentate.

Il liceo Artistico E. Simone ha fissato un secondo appuntamento, il 15 dicembre, con Sansone, e questa volta sarà aperto anche agli studenti delle scuole medie inferiori.

In questa occasione gli alunni delle classi, I A, VA e IV A,indirizzo grafica hanno fatto da tutor per assistere i “piccoli” durante questo laboratorio. Dopo un breve dialogo tra gli ospiti e gli studenti presenti, che hanno avuto la possibilità di soddisfare alcune loro curiosità su questo mestiere così affascinante, è arrivato il momento operativo. Grazie ad un proiettore, che portava sullo schermo dell’Aula Magna della scuola i disegni e i personaggi che pian piano prendevano forma dalle sapienti mani dell’artista Sallustio, gli studenti hanno potuto osservare con chiarezza le tecniche di disegno e segreti del mestiere, che poi hanno subito applicato in loco.

Il Liceo Artistico di Brindisi ancora una volta si distingue nel creare occasioni di confronto tra le figure di spicco che la nostra provincia può vantare e le scuole del territorio, con l’intento di favorire la crescita personale dei propri studenti. Questo è stato possibile grazie alla prof.ssa Pugliese, che ha organizzato l’incontro, e a tutti i docenti agli studenti e ai collaboratori scolastici che hanno reso possibile questo evento…perché il Liceo Artistico Musicale Simone Durano è anche questo, collaborazione e il gioco di squadra tra tutti coloro che vivono la nostra scuola

Noemi Rubino, IVA

Foto di Viola Cerfeda, IV A