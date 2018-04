I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi congiuntamente ai militari della Stazione di Tuturano nel corso degli accertamenti relativi al furto dei cavi di rame dall’interno della centrale Federico II°, che hanno portato all’arresto, in flagranza di reato, di Angelo Andriulo 56enne di Brindisi, sorpreso alla guida di un autocarro OM 50 con oltre 600 metri di cavi in rame, del peso complessivo di 12 quintali per un valore di 30.000 €, hanno deferito in stato di libertà, per violazione degli obblighi di custodia, C.M. 36enne di Brindisi.

Questi è il proprietario dell’autocarro Fiat OM 50 utilizzato per il trasporto dei cavi di rame asportati dalla centrale. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che l’autocarro è sprovvisto di copertura assicurativa, già sottoposto a sequestro e affidato al proprietario che è stato denunciato per violazione agli obblighi di custodia, poiché aveva l’onere di custodirlo con diligenza.

C.M. è stato arrestato nelle scorse ore poiché, nel corso di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 883 grammi di marijuana, non confezionata, occultata in una busta in plastica di colore nero posta in un vano ripostiglio dell’abitazione, nonché un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.