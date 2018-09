I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiompobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto 33enne originario della Costa D’Avorio, regolare sul territorio nazionale. L’uomo dopo aver prelevato dall’interno di un supermercato della città merce per un valore di 403,00€ ha guadagnato l’uscita oltrepassando la barriera delle casse senza pagare l’importo dovuto. L’arrestato dopo l’espletamento delle formalità di rito è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria e la merce è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale.