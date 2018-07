“Sul grande progetto di fusione nucleare i 5S del Lazio sono a favore dell’esperimento e contro la localizzazione a Brindisi. E i 5S della Puglia che dicono? Sono per caso d’accordo con i colleghi laziali? Temo purtroppo che non avremo risposta”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione bilancio Fabiano Amati, commentando una nota dei Consiglieri regionali M5S del Lazio David Porrello e Roberta Lombardi, emanata per difendere la scelta Enea del sito di Frascati.

Allo stato il procedimento d’individuazione del sito è stato sospeso da Tar Lazio, sulla base del ricordo proposto dalla Regione Puglia e in attesa della prossima udienza fissata per l’1 agosto 2018. La designazione di Frascati è stata impugnata anche dalla Regione Abruzzo.

“C’è da invidiare il Governo regionale del Lazio che riceve sostegno e solidarietà dei consiglieri d’opposizione del M5S nel difendere il sito di Francati contro quello di Brindisi. A noi queste fortune non capitano mai; da noi il tradimento della patria è molto più alla moda.

Quando abbiamo cominciato il procedimento i 5S pugliesi mostravano fiere perplessità sul progetto e sulla stessa partecipazione della Puglia alla gara indetta dall’Enea.

Ora che siamo in gioco, attendendo la decisione del Tar, sentiamo invece altri 5S che approvano il progetto, difendono la scelta di Frascati e contrastano la decisione pugliese di ricorrere alla giustizia amministrativa. E i nostri Cinquestelle che fanno? Ovvio, restano in silenzio”.

/comunicato