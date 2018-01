Dopo nove partite entusiasmanti, si conclude il girone di andata del campionato regionale di C2 di calcio a cinque. Il Futsal Alberto, con una bella sorpresa, supera per 3-2 il Fasano e consolida il secondo posto solitario nel girone C, frutto di sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Questo è il verdetto che il campo ha consegnato, consacrando la squadra condotta da mister Donativo come una delle più belle realtà di un campionato interessante e ricco di sorprese.



Il presidente Renna ha riallestito il team in estate ripartendo dal campionato precedente, convinto che la strada per la squadra di San Pietro Vernotico, dopo nove anni di attività tra C1 e C2, sarebbe stata quella giusta, puntando come ha fatto su giovani provenienti dal settore giovanile e su giocatori esperti fortemente voluti dall’allenatore.

Il clima che si respira in società è quello che fa ben sperare, e l’ingresso nella dirigenza di Claudio Piliego, figura di esperienza e ampia conoscenza nel mondo del futsal regionale, ha garantito al vicepresidente Arconzo e all’intero sodalizio la possibilità di riorganizzare anche la parte amministrativa e dei ruoli funzionali. Non meno importante il contributo di Pino Paciullo, assistente al coach, un valore aggiunto preziosissimo che si aggiunge a un percorso che sta regalando grandi soddisfazioni a tutti gli appassionati di futsal del territorio.



Rispetto allo scorso anno, le novità hanno riguardato l’innesto del forte centrale Gianfranco Scarpa, che ha ritrovato alcuni “vecchi” compagni di futsal come Bellomusto, Grande, Leccese, per ricompattare il gruppo storico, vera forza di Mino Donativo. Il quale, convinto della possibilità di crescere come team, ha richiamato al seguito Lucà, Passarelli, Ciampi, che si sono uniti ai già tesserati Moncullo, Micia, Renna, Cannistrà, solo per citarne alcuni.



Un gran lavoro e soprattutto grandi soddisfazioni arrivano dagli under Cennoma, De Mitri e Valente su tutti, giovani calcettisti che garantiscono una buona risposta agli obblighi federali. Durante la sosta natalizia il Futsal Alberto ha aggiunto al parco giocatori l’esperto pivot Di Noi, il giovane portiere Tasco, il veloce esterno Papaleo e, in arrivo dal calcio a undici, William Giuri, pedina che sta rivelando un ottimo ambientamento nel calcio a cinque.



Sabato si riparte con la prima giornata di ritorno. Alla trasferta in casa del Noci si chiede di confermare la qualità del lavoro svolto fin qui, un viatico per il nuovo anno che si presenta sotto il segno dello spirito di gruppo, del divertimento e del grande affiatamento. Dentro e fuori del campo.

