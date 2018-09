Inizia questo sabato a Trinitapoli, affrontando il neopromosso San Ferdinando 1942, la quinta avventura consecutiva del Futsal Brindisi in serie C1. I biancoazzurri nel corso dell’estate hanno prelevato il portiere Paradiso dal New Taranto di serie B e riportato alla base il talentuoso laterale Perseo, la scorsa stagione protagonista della scalata del Latiano ai play-off, e Micia, un altro esterno che ritorna dopo due anni trascorsi nell’Alberto San Pietro Vernotico.

Rispetto alla scorsa stagione non fanno più parte della rosa biancoazzurra Bari, De Giorgi, Fiume, Lugliola, Mandorino, Simmini e Zaccaria, mentre sono stati confermati Caselli, Cava, Conte, De Carlo, Macaolo, Morleo, Muccio, Romano, Spagnolo, Tomassini e Zuccaro. La panchina è stata affidata ancora a mister Cosimo Di Serio, ormai uno dei tecnici più esperti della categoria, coadiuvato dall’allenatore dei portieri Paolo Maggiore.

La grossa novità stagionale, che rivoluzionerà anche il modo di vedere le partite, è l’utilizzo del tempo effettivo, due tempi da venti minuti, in tutte le gare ufficiali di campionato e coppa disputate dalle società di Serie C1 pugliesi. Una regola obbligatoria nelle gare organizzate dalla Divisione Nazionale e che il comitato di via Nicola Pende, ascoltato l’unanime parere favorevole delle società interessate, ha introdotto anche nella massima espressione regionale del calcio a cinque FIGC.

I tifosi biancoazzurri si godranno per la prima volta questo cambiamento dagli spalti del “Da Vinci” a partire dal 22 settembre in occasione di Futsal Brindisi-Real Castellaneta che per uno scherzo del calendario favorito dai turni infrasettimanali sarà addirittura il primo di quattro sabati consecutivi di gare casalinghe per i brindisini.

1^ GIORNATA SERIE C1 (sabato 15 settembre 2018, ore 16)

Atletico Azzurri S. Rita-Futsal Monte Sant’Angelo

Audace Monopoli-Trulli e Grotte

Dream Team Paolo del Colle-Azzurri Conversano

Futsal Barletta-Futsal Andria

Gioco Calcio tra Amici-Polisp. Five Bitonto

Just Mola-Olympique Ostuni

Real Castellaneta-Eraclio Barletta (ore 17)

San Ferdinando-Futsal Brindisi