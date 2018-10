Archiviata la delusione per la sconfitta rocambolesca, subita contro la capolista Editalia Barletta, nell’ultimo incontro casalingo di sabato scorso, la squadra di Mr Di Serio, grazie al calendario favorevole, è tornata a giocarsi tra le mura amiche, la terza delle quattro partite casalinghe consecutive, intervallate dalle infrasettimanali di Taranto e la prossima di Castellana Grotte.

In settimana, oltre a dover fare i conti con le difficoltà fisiche di qualche calcettista acciaccato e altri assenti per motivi lavorativi, i ragazzi biancoazzurri hanno dovuto fare i conti con le decisioni federali. Provvedimenti che hanno messo in difficoltà e non poco, Mr Di Serio, nel dover mettere in campo una squadra competitiva per affrontare un Bitonto in eccellenti condizioni atletiche e ben messo in campo. Giusta la squalifica di capitan Tomassini, una giornata per doppio giallo, mentre è sembrata un po’ troppo eccessiva quella comminata a Perseo, sei giornate. Punizione giusta per la reazione avuta in campo dal giocatore, ma non così pesante da essere punita con tante giornate di squalifica. Provvedimenti comunque accettati dalla società brindisina, che ha chiesto maggiore attenzione e correttezza, anche se non c’era bisogno, vista la loro professionalità, ai suoi atleti.

Partita bella ed equilibrata, fino ai primi dieci minuti di gioco del secondo tempo. Risultato parziale alla fine dei primi venti minuti di gioco, 2 a 2, con il Bitonto che cercava ripetutamente di forzare l’attenta difesa dei padroni di casa, con giocate nella propria metà campo e ripartenze a grande velocità. Sembrava che questa tecnica dovesse sfiancare i brindisini, che invece hanno contenuto le giocate dei neroverdi bitontini e sono riusciti sempre a stare in vantaggio nel punteggio. Dal 13° minuto del secondo tempo alla fine del match è stato un continuo crescendo dei padroni di casa e un crollo su tutti i fronti da parte dei ragazzi di Mr Danisi. Quella che doveva essere una situazione di difficoltà per i ragazzi biancoazzurri, si è rivelata un punto di forza. La squadra si è compattata come non mai e il vero gruppo è uscito fuori. Tutti hanno dato il loro contributo, nessuno escluso. La vera spina nel fianco dei neroverdi è stato Caselli, particolarmente ispirato, in rete al 13°, al 15°, al 16° e al 17°, dopo che aveva già siglato la rete del 3 a 2 all’8° minuto sempre del secondo tempo.

Da segnalare nel corso dell’incontro, cinque tiri liberi per raggiungimento limite dei falli. Quattro nella prima frazione di gioco, con due errori per parte, tre tirati fuori dallo specchio di porta e uno parato dall’estremo difensore brindisino De Carlo e un tiro libero realizzato da Caselli al 17° del secondo tempo.

Hanno contribuito alla goleada brindisina, Cava e Romano con una doppietta personale a testa e Micia con una marcatura.

Prossimo avversario, il Trulli e Grotte di Castellana Grotte, squadra neopromossa, vincitrice della finale play-off di serie c2 ai danni del Monte Sant’Angelo, che si presenta a questo campionato con una rosa di tutto rispetto, intenzionata a fare bene e viaggiare nelle zone alte della classifica. Oltre a tanti elementi di esperienza e tasso tecnico di rilievo, la dirigenza castellanese, ha messo a disposizione di Mr Cisternino, una vecchia conoscenza del futsal brindisino, il pivot monopolitano Mino Boccardi.

Dopo cinque giornate di campionato, i castellanesi occupano la quinta posizione in classifica, con tre partite vinte e due perse, 28 reti fatte e 31 subite. Quest’ultimo dato, non và a loro favore, ma non è da considerare di fondamentale importanza, così come non bisogna dare particolare risalto al fatto che, tra le mura amiche, su due incontri disputati, ha vinto solo con il fanalino di coda San Ferdinado. Massima attenzione all’impegno poiché la squadra di Mr Cisternino, nell’ultima giornata di campionato, è andata a vincere sul campo della capolista Editalia Barletta.

Da ricordare che gli stessi castellanesi, saranno avversari negli ottavi di Coppa Italia Regionale il 30 ott (andata) e 13 nov (ritorno), fase prelimiare per l’accesso alle final eight.

Prossimo appuntamento casalingo, Sabato 13 ore 16:00 Pala Da Vinci contro il Futsal Monte Sant’Angelo.

Futsal Brindisi

1 De Carlo (p), 2 Muccio, 3 Micia, 4 Macaolo, 5 Conte, 6 Morici, 7 Cava, 8 Caselli (cap.), 9 Taccone, 10 Zuccaro, 11 Romano, 12 Di Serio (p). All. Di Serio. Dir. Maggiore.

Marcatori: Caselli (5) 2°, 13°, 15°, 16° e 17° st;

Romano (2) 4° pt e 14° st;

Cava (2) 16° pt e 17° st;

Micia (1) 16° st.

Ammoniti: Macaolo.

Espulsi: ////.

Polisportiva Five Bitonto

2 De Ruvo, 3 Valerio, 7 Giancola, 8 Forini, 9 Lovascio, 10 De Scisciolo, 11 Deliso, 12 Pazienza (p), 18 Verriello, 21 Campanale, 88 Santoruvo (cap.), 99 Schettini (p). All. Danisi.

Marcatori: Lovascio 1) 6° pt;

Verriello (1) 17° pt;

Forini (1) 10° st;

Campanale (1) 19° st.

Ammoniti: Verriello (2).

Espulsi: Verriello per doppio giallo.

5^ giornata Serie C1

Atletico Azzurri S. Rita – Futsal Barletta 4 – 6

Audace Monopoli – Futsal Andria 5 – 8

Dream Team Paolo del Colle – Just Mola 5 – 8

FUTSAL BRINDISI – Polisp. Five Bitonto 10 – 4

Gioco Calcio tra Amici – Futsal Monte Sant’Angelo 4 – 4

Real Castellaneta – Azzurri Conversano – si gioca il 16/10/18

San Ferdinando – Olympique Ostuni 1 – 2

Eraclio Barletta – Trulli e Grotte 3 – 5

In settimana (02/10/18) si è giocato il recupero della 3^ giornata tra Just Mola e Futsal Barletta. Risultato finale: 3 – 3.

Classifica

15 Futsal Andria;

12 Eraclio Barletta;

11 Futsal Monte Sant’Angelo;

10 Olympique Ostuni;

9 Polisp. Five Bitonto e Trulli e Grotte;

8 FUTSAL BRINDISI;

7 Audace Monopoli e Futsal Barletta;

6 Dream Team Palo del Colle e Azzurri Conversano *;

5 Gioco Calcio tra Amici e Just Mola;

1 Real Castellaneta *;

0 Atletico Azzurri S. Rita e San Ferdinando.

* Una partita in meno

6^ giornata Serie C1 – martedi 09/10/18

Azzurri Conversano – Gioco Calcio tra Amici

Futsal Andria – San Ferdinando

Futsal Barletta – Audace Monopoli

Futsal Monte Sant’Angelo – Eraclio Barletta

Just Mola – Atletico Azzurri S. Rita

Olympique Ostuni – Real Castellaneta

Polisp. Five Bitonto – Dream Team Paolo del Colle

Trulli e Grotte – FUTSAL BRINDISI