Si è tenuta nella mattinata odierna, a Roma ed in centinaia di piazze italiane, la mobilitazione voluta da Fratelli d’Italia , con gazebo informativi e banchetti per la raccolte di firme, per mandare a casa un Governo che, pur non essendo stato eletto dal popolo ma nato da alchimie e inciuci di palazzo, continua a sopravvivere alle spalle degli italiani a colpi di decreti farlocchi e inconcludenti, lontani dalle reali esigenze dei cittadini.

Anche a Brindisi, Fratelli d’Italia non ha fatto mancare la sua presenza, con una postazione che per tutta la mattina, alla confluenza tra i corsi Roma ed Umberto I°, ha accolto centinaia di brindisini che hanno voluto firmare e intrattenersi a discutere con passione e spirito di partecipazione con i dirigenti ed i militanti presenti.

“Rinunciamo di buon grado ad una giornata al mare con le nostre famiglie, pur di far levare alta la voce della nostra protesta”, ha dichiarato Cesare Mevoli, Dirigente Provinciale del partito ed animatore del Circolo .

La manifestazione, si e svolta in collaborazione con il gruppo Consiliare di FdI al Comune di Brindisi, con la presenza del CapoGruppo Massimiliano Oggiano, e in diversi momenti della mattinata si sono alternati nel far visita al banchetto diversi dirigenti di Brindisi e della provincia, oltre a tanti iscritti e simpatizzanti, che in queste ore si stanno mobilitando anche raccogliendo firme tra amici e parenti.

Alle 11,30 , sul posto, si è tenuta una conferenza stampa alla quale sono stati invitati i corrispondenti delle testate televisive e giornalistiche.

Si ringrazia e si saluta, con cortese domanda di massima diffusione.

Cesare MEVOLI

Componente dell’Esecutivo Provinciale