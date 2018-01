Ricca di appuntamenti è l’agenda di gennaio di Cabiria Circolo Arci di Mesagne. Nelle domeniche 7, 14 e 21 gennaio alle ore 17:45, presso l’auditorium del castello Normanno Svevo di Mesagne, riprenderà il via la rassegna cinematografica a ingresso gratuito: “Il valore delle donne e degli uomini” organizzata dalla Commissione pari opportunità di Mesagne in collaborazione con Cabiria, con l’Accademia di cinema e scrittura creativa Cine Script e con Lions Club di Mesagne.

Info 349.6762727 www.comune.mesagne.br.it

Martedì 9 e giovedì 11 gennaio, presso la sede di Cabiria in p.za Orsini del Balzo 9 a Mesagne, avrà luogo l’open day, con lezione prova gratuita, dedicato al benessere psico-fisico di ragazzi e adulti.

Il programma: martedì 9 ore 16:15/17:15 Favola Yoga per bambini dai 3 ai 5 anni con la Maestra Giulia Scibelli; ore 17:30/18:45 Zorba Yoga per ragazzi e adulti con il Maestro Enzo Di Monte; ore 19:00/20:15 metodo Feldenkrais per ragazzi e adulti con l’insegnante Elettra Di Toma; ore 20:30/21:45 Vidya Yoga per ragazzi e adulti con la Maestra Pina Marti. Giovedì 11: ore 16:15/17:15 Favola Yoga per bambini dai 6 ai 9 anni con la Maestra Giulia Scibelli; ore 17:30/18:45 Zorba Yoga per ragazzi e adulti con il Maestro Enzo Di Monte; ore 19:30/20:45 Vidya Yoga per ragazzi e adulti con la Maestra Pina Marti.

Prenotazione obbligatoria al 327 4237720

Sabato 27 gennaio alle ore 21:00 e domenica 28 alle ore 18:00, presso l’auditorium del castello Normanno Svevo di Mesagne Cabiria organizza e porta a Mesagne il nuovo spettacolo “Finché la marca va”, di e con il trio comico Scemifreddi noti al grande pubblico per la loro presenza nel cast della trasmissione televisiva Colorado (Italia 1). Il trio comico torna a Mesagne con un viaggio speciale nella vita di tre improbabili modelli tamarri che, per chissà quale inspiegabile motivo, fanno successo, ma così tanto da diventare vere e proprie guest star del mondo della moda e tra i più famosi testimonial pubblicitari. I tre cabarettisti forti della loro comicità fresca ed originale e il loro linguaggio fatto di giochi di parole e suggestioni offrono uno spettacolo divertente e adatto per tutta la famiglia. Posti limitati, si consiglia la prenotazione. Info: 327 4237720

Ufficio Stampa Cabiria