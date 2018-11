Il consigliere comunale di Francavilla Fontana, Giacomo Gallone, ha aderito al progetto di Puglia Popolare, il movimento coordinato dal sen. Massimo Cassano. Gallone alle ultime elezioni amministrative è stato il più votato della lista civica “Francavilla Popolare al centro”. In questi giorni poi, la decisione di passare con Puglia popolare.

“Decisione maturata dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione politica nazionale, regionale e soprattutto comunale – spiega Gallone – certo come sono che solo il civismo organizzato possa dare quelle risposte concrete agli elettori, data la profonda crisi in cui versa il sistema partitico in Puglia e più in generale nell’intero Paese”.

“Con Giacomo Gallone, con tutti gli amici che stanno consolidando ogni, giorno di più, la presenza di Puglia popolare negli enti locali – afferma Massimo Cassano – vogliamo partecipare da protagonisti all’amministrazione del territorio, a livello regionale e in tutti i comuni”.

Ufficio stampa Puglia popolare