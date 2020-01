A margine dell’episodio che ha portato alla morte Giovanna De Pasquale, 46 anni, colpita da un colpo di pistola partito accidentalmente dalla pistola impugnata dal marito, va registrato un episodio di cronaca che ha riguardato il giornalista Marcello Orlandini, direttore di BrindisiReport.it, aggredito con calci e pugni mentre svolgeva il suo lavoro.

E’ accaduto intorno all’1 di notte, quando Orlandini ha raggiunto i pressi della villa in cui si è verificato l’omicidio della De Pasquale. Il giornalista è stato avvicinato da una persona che, dopo avergli chiesto le generalità, lo ha aggredito e colpito con inaudita violenza assieme ad altri individui.

Solo l’intervento della Polizia ha posto fine all’aggressione ed Orlandini si è recato presso l’ospedale di Ostuni per gli accertamenti del caso.

Il direttore di BrindisiReport.it, che dovrà restare in osservazione per 48 ore, nel primo pomeriggio si è recato presso il Commissariato della Città Bianca ed ha sporto denuncia.

Al professionista sono giunti numerosi attestati di solidarietà, a partire dai colleghi delle testate giornalistiche, dal Questore e dal Sindaco di Brindisi.

Questi alcuni dei messaggi giunti ad Orlandini.

ORDINE DEI GIORNALISTI:

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Puglia è vicino al collega Marcello Orlandini, per l’aggressione subita la scorsa notte mentre svolgeva la sua attività di cronista. L’aggressione è scaturita quando il collega ha detto di essere un giornalista. Colpito al volto da un pugno, è stato scaraventato a terra e percosso più volte da numerose persone. Solo l’intervento immediato degli agenti di polizia già presenti sul posto ha evitato il peggio. L’Ordine dei giornalisti della Puglia esprime solidarietà e vicinanza al collega “colpevole” soltanto di aver fatto fino in fondo il suo lavoro, andando di persona sul posto per raccogliere tutti gli elementi che servono a un giornalista per informare in modo completo i cittadini. L’episodio, pur in un contesto delicato com’è il luogo dove si è consumato un delitto, rivela il clima d’odio che sempre più frequentemente colpisce gli operatori dell’informazione e che non possiamo non stigmatizzare.

COMUNE DI BRINDISI:

Il sindaco Riccardo Rossi, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Cellie e tutta la giunta comunale di Brindisi esprimono la propria solidarietà al direttore di Brindisi Report Marcello Orlandini, vittima di un’aggressione la scorsa notte.

“É un atto criminale becero ed inspiegabile che condanniamo fermamente nella consapevolezza che le forze dell’ordine sapranno dare il giusto seguito a quanto subìto dal giornalista Marcello Orlandini. Non è tollerabile che coloro che svolgono un mestiere così importante e delicato debbano vivere o subire un clima di odio e violenza mentre compiono il loro dovere. Ad Orlandini e alla sua famiglia vanno tutta la nostra solidarietà e vicinanza per l’aggressione subita”, lo dichiarano i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Brindisi.

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Il presidente Ugo Patroni Griffi, il Management e tutto lo Staff di #adspmam esprimono solidarietà al direttore della Testata giornalistica BrindisiReport.it, Marcello Orlandini, aggredito la scorsa notte mentre svolgeva il suo lavoro. Al giornalista l’augurio di una pronta guarigione, con l’auspicio che tali episodi di intolleranza e di violenza nei confronti dei giornalisti e della libertà di stampa non accadano mai più.

PARTITO DEMOCRATICO DI BRINDISI

circolo di Brindisi del Partito Democratico esprime vicinanza e condanna con fermezza la vile aggressione perpetrata ai danni del direttore della testata BrindisiReport.it Marcello Orlandini mentre era intento ad esercitare il libero, democratico e necessario diritto di cronaca. Non esiste giustificazione alcuna ad una simile condotta criminale che deve essere stigmatizzata e perseguita secondo la legge. Un sincero augurio di pronta guarigione al giornalista Marcello Orlandini.

BRINDISI BENE COMUNE

Brindisi Bene Comune esprime solidarietà al giornalista Marcello Orlandini, direttore responsabile della testata Brindisi Report, per la vile aggressione subita. La libertà di esercitare la professione di giornalista nel raccontare la verità, non può e non deve mai subire limitazioni. La spirale di violenza, lo abbiamo detto pochi giorni fa in Consiglio Comunale, va stigmatizzata e fermata a tutti i livelli con l’impegno quotidiano per il primato delle regole democratiche.

A lui la nostra vicinanza e solidarietà.



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Il Presidente di Confindustria Brindisi, Patrick Marcucci, con il Direttore Angelo Guarini e tutti i collaboratori manifestano profonda solidarietà al giornalista Giuseppe Orlandini, direttore della testata Brindisi Report, vittima di una brutale e vile aggressione.

Nella convinzione che il diritto di informazione e il totale rifiuto di qualsiasi forma di violenza sono espressione dei principi basilari di convivenza civile e di rispetto delle libertà fondamentali della nostra società.

Auspichiamo che questi episodi deplorevoli non si ripetano e che gli autori vengano perseguiti con adeguati provvedimenti da parte delle Autorità competenti.

CGIL BRINDISI

Quanto accaduto oggi ha dell’incredibile. Ancora una volta il diritto di cronaca viene calpestato da gente senza scrupoli.

Il Dr Orlandini è stato aggredito perché cercava di svolgere la sua professione di cronista su un luogo in cui è avvenuto un triste omicidio.

A tal proposito gli organi inquirenti faranno luce su quanto realmente accaduto, il giornalista, invece, cercava solo di rendere una cronaca fedele dei fatti per come sino ad ora emersi.

Non è accettabile tale aggressione, anche perché significherebbe non avere più una stampa libera.

Auspichiamo che il Direttore Orlandini si riprenda quanto prima e soprattutto prosegua nel suo lavoro con la professionalità che da sempre lo contraddistingue.