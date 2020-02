La Giornata Mondiale del Malato è una ricorrenza annuale finalizzata ad un momento di preghiera e di sensibilizzazione sui disagi legati alla malattia e alla sofferenza, sia essa fisica, mentale, emotiva.

In occasione della Giornata Mondiale del Malato 2020, l’Associazione per il Volontariato Socio-Sanitario di Mesagne organizza per venerdì 7 febbraio 2020 un convegno nel quale condividere le modalità di intervento sociali e sanitarie, oltre che lo spirito della prossimità e della solidarietà.

Il convegno, dal titolo “Per ascoltare il grido dei malati e abitare con il cuore la città”, è patrocinato dal Comune di Mesagne e dal CSV Territoriale Brindisi e organizzato in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e il Laboratorio Sociale “Tina Anselmi” di Avetrana.

Inoltre, vedrà la partecipazione di professionisti operanti nel mondo socio-sanitario e di organizzazioni del Terzo Settore della provincia di Brindisi.

Infine, sarà occasione per celebrare i 20 anni di servizio in Mesagne dei Volontari Socio- Sanitari, che dal 2000 offrono in totale gratuità presenza amica e aiuto concreto ad anziani e disabili a domicilio e presso l’Ospedale “San Camillo De Lellis”.

Appuntamento presso l’Auditorium del Castello di Mesagne alle ore 18.30.