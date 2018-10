L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sezione territoriale di Brindisi, anche quest’anno scende in piazza a tutela delle malattie oculari, che secondo l’OMS nel mondo interessa 217 milioni d’ipovedenti e 36 milioni di ciechi (per un totale di 253 milioni di disabili visivi). Ben 1,2 miliardi di persone hanno bisogno d’occhiali e, tra l’altro, la miopia è in forte aumento. Per questo è importante che tutti possano accedere ad un’assistenza oftalmica e a cure adeguate. Anche in Italia ancora troppe persone non si sottopongono regolarmente a visite oculistiche. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla tutela del più importante dei cinque sensi: a livello mondiale otto casi di disabilità visiva su dieci sono evitabili.

L’11 ottobre in occasione della Giornata Mondiale della Vista saremo presenti con uno stand per la distribuzione del materiale informativo e con visite mediche gratuite per difendere un bene prezioso quale è la vista, patrimonio fondamentale che va tutelato.

“Guarda che è importante – Giornata mondiale della vista 2018” è lo slogan della giornata che mira a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva.

Programma della giornata di giovedì 11 ottobre:

– distribuzione del materiale informativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 lungo Corso Umberto I n.25;

– distribuzione del materiale informativo e visite gratuite su appuntamento prenotabili chiamando gli uffici della ns segreteria (tel.0831-526105) presso il Distretto Socio Sanitario n°1, via Dalmazia 3 Brindisi;

L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti resta a disposizione per informazioni al numero: 0831-526105, all’ indirizzo e-mail: uicbr@uiciechi.it, alla pagina facebook: UICI Brindisi, sul sito web: www.uicibrindisi.it o presso la nostra sede sita in via Santa Margherita, 21 Brindisi.

Il Presidente UICI

Sezione territoriale di Brindisi

Michele Sardano