L’Associazione “Brindisi e le antiche strade”, presieduta da Rosy Barretta, In collaborazione con “Società di Storia Patria per la Puglia” e “Community HUB Brindisi” propongono, in occasione dell’ ”Appia Day” – evento nazionale alla sua seconda edizione previsto per domenica 13 maggio, con moltissime iniziative culturali lungo il percorso da Roma a Brindisi – un’iniziativa nelle giornate del 5 (Per le Scuole), 13 e 14 maggio, estesa, quindi, anche al lunedì pomeriggio affinché l’evento sia fruibile dai croceristi in transito in città.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Brindisi, è tesa a ritrovare il tracciato storico dell’Appia Antica sul tessuto attuale all’interno della città, per restituire la memoria ed affermare la centralità di Brindisi sul tema.

In particolare, nella giornata del 5 Maggio, con il coinvolgimento delle scuole, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 vi sarà un laboratorio di stampa 3D (Dove verrà riprodotto il capitello della colonna romana) che si terrà presso Palazzo Guarrieri (Via Guarrieri n°7, nel centro storico di Brindisi), iniziativa aperta comunque alla cittadinanza ed inoltre vi sarà la visione gratuita di un documentario avente come tema la via Appia.

