La Pro Loco di Francavilla Fontana celebra la Giornata Nazionale delle Tradizioni Popolari e del Folklore nella Capitale Europea della Cultura. Si svolge domani, domenica 27 ottobre, a Matera la grande festa delle Pro Loco. E’ l’Expo Pro Loco Matera 2019 in programma nel centro storico della Città dei Sassi. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Matera, della Fondazione Matera Basilicata 2019, della Regione Basilicata, del Polo Museale della Basilicata MIBACT, dell’Apt Basilicata Turistica, della Provincia di Matera, della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, del Consiglio Regionale della Puglia, grazie al sostegno del Fondo Etico della BCC – Banca di Credito Cooperativo Basilicata.

Ricco il programma della giornata che inizierà con l’inaugurazione del “Villaggio delle Pro Loco” in piazza San Francesco dove saranno allestiti circa 20 stand espositivi con materiale informativo e artigianato. A seguire l’inaugurazione di una mostra e il convegno nazionale sulle tradizioni popolari con la rassegna dei cortei storici e dei gruppi folcloristici di Puglia e Basilicata.

La giornata è stata istituita lo scorso 31 luglio con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini sulla rilevanza culturale ed economica che hanno le tradizioni popolari delle diverse regioni e comunità italiane. “Le tradizioni popolari sono sia un’eredità del passato da conoscere e riscoprire che uno strumento per il turismo e per la promozione dei territori – dichiara Giovanni Colonna, presidente della Pro Loco di Francavilla Fontana. Questa manifestazione è un’interessante occasione di incontro, di confronto, di scambio tra territori, comunità, generazioni ed è particolarmente significativo che si svolga nella Capitale Europa della Cultura 2019, grazie all’impegno dei Comitati regionali dell’Unione delle Pro Loco di Puglia e Basilicata. Francavilla si presenta con il racconto delle sue tradizioni legate alla fede, alle produzioni tipiche locali, alla civiltà contadina,

Per i soci della Pro Loco di Francavilla Fontana, in programma anche la passeggiata tra i Sassi e, in mattinata, l’escursione ad Altamura con la visita guidata alla Cattedrale, al centro storico con i suoi “claustri” e la tappa presso un panificio per conoscere tecniche artigianali e tradizioni, appunto, legate alla produzione del pane. Proprio il tema del pane – quello di Altamura, Laterza e Matera – sarà il tema portante di questa domenica fuoriporta.