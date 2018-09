Brindisi aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2018 con “Pensa al tuo bene” una proposta di aperture straordinarie e ad ingresso gratuito dei beni patrimoniali e siti culturali, arricchiti per l’occasione di mostre, laboratori e percorsi esperienziali che valorizzano il tema della condivisione. Le due giornate di esplosione dell’arte sono il 22 e il 23 settembre e andranno in concomitanza in tutte le città Europee che aderiscono al progetto.

La manifestazione è stata presentata nella sala della colonna di Palazzo Nervegna, alla presenza del Sindaco Ing. Riccardo Rossi, dell’Assessore allo Sviluppo Dott. Oreste Pinto, dalla Dott.ssa Elisa Mannozzi, direttrice del Polo Bibliomuseale di Brindisi, la Dott.ssa Anna Ventricelli, direttrice dell’Archivio di Stato di Brindisi, della Dott.ssa Katiusha Di Rosso, direttrice della Biblioteca Arcivescovile De Leo, Dott.ssa Valentina Marolo, Direttrice Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Dott.ssa Antonella Grassi, Coordinatrice del Progetto Past, Dott.ssa Anna Cinti, referente Progetto Past.

IL PROGRAMMA COMPLETO

APERTURA SITI DI INTERESSE CULTURALE

Monumento al Marinaio d’Italia 22 e 23 settembre ore 11.00 – 21.00

Palazzo Nervegna 22 e 23 settembre ore 8.40 – 22.00

Tempio di San Giovanni al Sepolcro 22 e 23 settembre ore 8.00 – 21.00

Bastione San Giacomo – Ipogeo 22 e 23 settembre ore 17.00 – 19.30

Palazzina di Belvedere – Collezione archeologica Faldetta 22 e 23 settembre ore 10.00 – 13.00, 18.00 – 21.00

Fondazione Teatro Verdi 22 e 23 settembre ore 10.00 -13.00 , 18.00 – 21.00

MAPRI 22 e 23 settembre ore 10.00 – 13.00, 18.00 – 21.00

Archivio di Stato 22 settembre ore 17.00 – 20.00

PERCORSI ESPERIENZIALI

Le fortificazioni in un click

LUOGO Partenza unica da Porta Lecce

DATA E ORA 22 e 23 settembre ore 16:00 – 18:00

A CHI È RIVOLTO Pubblico generale e bambini

DESCRIZIONE Visita guidata e laboratorio didattico esperienziale. Scopriamo Brindisi attraverso l’obiettivo fotografico, un percorso innovativo tra le mura della città per conoscere la sua storia da un nuovo punto di vista, le fortificazioni! Al termine un workshop sulle tecniche fotografiche all’interno del Bastione di Porta Mesagne renderà la nostra esperienza indelebile.

Da una lettera inedita la bellezza ritrovata

LUOGO Chiesa di San Benedetto, MAPRI, Palazzina Belvedere

DATA E ORA 22 e 23 settembre ore 18.00 – 20:00

A CHI È RIVOLTO Pubblico generale

DESCRIZIONE Percorso esperienziale. Un percorso inedito tra tre siti culturali della città seguendo le tracce della lettera di suor Albina Montenegro, monaca claustrale brindisina in cui racconta con estrema precisione di un ritrovamento nel 1762 di monete antiche e di una statua di un Ercole nel porto di Brindisi.

MOSTRE

L’Appia ritrovata in cammino da Roma a Brindisi

LUOGO Fondazione Teatro Verdi

DATA E ORA 22 e 23 settembre ore 10.00 – 13.00, 18.00 – 21.00

A CHI È RIVOLTO Pubblico generale

DESCRIZIONE Paolo Rumiz racconta l’Appia attraverso documenti, fotografie e supporti multimediali. Una testimonianza per sancire la riscoperta e la restituzione al Paese dell’intero percorso della prima grande via europea, da Roma a Brindisi, percorsa a piedi nell’estate 2015 da Paolo Rumiz, Riccardo Carnovalini, Alessandro Scillitani e Irene Zambon, a 2327 anni dall’inizio della sua costruzione.

Puglia preistorica

LUOGO Bastione San Giacomo – Ipogeo

DATA E ORA 22 e 23 settembre ore 17.00 – 19.30

A CHI È RIVOLTO Pubblico generale, bambini

DESCRIZIONE La mostra, allestita nel suggestivo ipogeo del bastione accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia della Terra e dell’evoluzione attraverso il racconto che ci giunge dal mondo dei fossili. L‘esposizione, pensata e realizzata per un pubblico di tutte le età, mette in luce l’importanza dei ritrovamenti fossili in Puglia.

Il potere dell’immaginazione. La stagione dei movimenti

LUOGO Archivio di Stato

DATA E ORA 23 settembre ore 17.30 – 20.00

A CHI È RIVOLTO Pubblico generale

DESCRIZIONE Mostra di materiali vari a stampa riferiti al 1968, donati da Emanuele Amoruso. Seguirà una conversazione con Marco Boato, con la presentazione del volume: Il lungo sessantotto in Italia e nel mondo (ETS – LA SCUOLA).

Da Guglielmo Marconi al terzo millennio

LUOGO Casa del Turista

DATA E ORA 22 e 23 settembre ore 09.00 – 12.30, 16.00 – 20.30

A CHI È RIVOLTO Pubblico generale

DESCRIZIONE Esposizione di radio trasmittenti e riceventi del passato e del presente, apparecchiature correlate. Fotografie. Filmati. Riproduzione di articoli di riviste e giornali. Monologo “Abbassa la tua radio per favor” a cura del Prof. Mimmo Tardio.

LABORATORIO

Il principe ellenistico e la lavorazione dei metalli

LUOGO Museo Archeologico F. Ribezzo – Piazza Duomo

DATA E ORA 22 e 23 settembre ore 10:30 – 12:30 (ore 10:30 partenza unica)

A CHI È RIVOLTO Bambini

DESCRIZIONE Visita guidata e laboratorio didattico esperienziale. Come si realizza una statua in bronzo? Una visita guidata nel museo ci svelerà la storia e le tecniche di fusione dei metalli, a cui seguirà una dimostrazione della fusione del metallo ed una riproduzione di un piccolo manufatto. Una postazione multimediale ci consentirà di ormeggiare una nave mercantile romana nell’antico porto di Brindisi.

Tutti gli ingressi sono gratuiti

INFO E PROGRAMMA

www.visitbrindisi.it

Info point Nervegna

via Duomo, 20

h.9.00 – 20.00

telefono 0831229784