Invito al castello!

Carovigno, Carovigno Castello Dentice di Frasso

Visita guidata – Il 22 settembre 2018 Orario: 10.30-12.30

La Contessa Elisabetta Dentice di Frasso ci aspetta nel suo castello per raccontare la sua storia in un luogo incantato in cui storie e leggende prendono vita. Protagoniste le sue fiabe e il suo …