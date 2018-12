Giovedì 20 dicembre alle 18.00 al Sirius Black di Erchie, in via Borghetto Sant’Irene, 68, è in programma la presentazione del libro Equilibri dinamici di Vincenzo Sardiello.

L’evento, organizzato dal Comune di Erchie e dalla Consulta delle donne, è inserito nella rassegna “Il Caffè letterario”, l’iniziativa che coniuga il piacere della lettura e della discussione con le attività produttive presenti sul territorio che, grazie a questo progetto, diventano contenitori culturali di cui possono usufruire gli abituali frequentatori.

La presentazione sarà aperta dai saluti del Sindaco Giuseppe Margheriti e dagli interventi dell’Assessore alle Pari Opportunità Chiara Saracino e della Presidente della Consulta della donne Teresa Mastrangelo.

Condurranno la conversazione con l’autore le docenti Elisabetta Carrozzo ed Ilaria Carrozzo. Gli intermezzi musicali saranno a cura di Annamaria Saracino e Flavio Lacalamita.

Dopo Racconti in punta di Cravatta (Mds Editore) ed il caso Inchiostro di Puglia (Caracò Editore), Vincenzo Sardiello torna alla narrativa con il romanzo Equilibri dinamici edito da Eretica Edizioni.

Al centro di questo nuovo lavoro letterario c’è Andrea, giovane ghostwriter che vive con disagio la sua condizione di scrittrice per conto terzi.

La scomparsa improvvisa del suo datore di lavoro Guido Pizzigallo apre per lei scenari inediti che la spingono a fare ritorno nella sua Puglia alla ricerca di una nuova dimensione. Qui incontrerà il compagno di liceo Filippo che la renderà protagonista di una strana avventura editoriale.

Tra incontri, riflessioni, scontri e delusioni Andrea riuscirà a ritagliarsi il suo angolo di mondo scoprendo la complessità del vivere e il peso delle scelte.

Vincenzo Sardiello è un sociologo ed esperto d’arte contemporanea. Curatore indipendente, si occupa di pittura, letteratura e teatro. È autore del libro Racconti in punta di cravatta (Mds Editore, 2013), coautore di Agathos – Siena l’arte e i numeri (Skira Editore, 2015) ed è tra gli autori del libro Inchiostro di Puglia (Caracò Editore, 2015). È il curatore dell’opera dell’artista Agathos di cui dirige il Centro Studi.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.