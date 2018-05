E’ Giulia Fotì Miss Summer Salento web 2018.

Il concorso web segna l’avvio della lunga stagione estiva 2018 del concorso di bellezza Mis Summer Salento giunto alla ottava stagione.

La giovane studentessa brindisina ha raccolto il maggior numero di like sulla pagina di Miss Summer Salento della nota piattaforma web di facebook aggiudicandosi di diritto l’accesso alla finale del concorso della stagione 2018.

È stato un giudizio popolare il suo, super votata con 1393 voti e il risultato raggiunto ha reso felice Giulia. Come di consueto i più fortunati, la potranno ammirare in tutta la sua bellezza, nelle varie tappe del concorso distinguendosi con la caratteristica maglia nera.

Giulia non è nuova alle macchine fotografiche ed è già approdata in finale del concorso nella passata stagione.

25 le bellissime partecipanti che come un gioco, hanno preso parte a Miss Summer Salento web 2018 in un appuntamento importante e atteso. Da qui altre due ragazze che seguono a ruota i like di Giulia accederanno in semifinale. Serena Martina sempre di Brindisi arrivata seconda in termini di preferenze e una concorrente scelta dallo staff tra le quattro ragazze che la seguono a ruota. Kassandra De Marco di Brindisi, Giulia Calabrese di Brindisi, Noemi Scirocco di Lucera provincia di Foggia e Sara Fanelli di San Severo provincia di Foggia

Il concorso quest’anno è stato avviato lo scorso 1 aprile con la durata di un mese, e alla data dell’1 Maggio ha fatto registrare la presenza di più di 26.000 visitatori.

“Sette anni fa ha avuto il suo esodo attraverso le nostre piattaforme e successivamente è stato spostato sulla piattaforma fecebook per garantire una maggiore equità nelle valutazioni e nelle preferenze. Personalmente non e una decisione che approvo totalmente ma si è reso necessario affidarsi a una piattaforma esterna a seguito di molte polemiche avvenute negli anni passati .”

Tutte ragazze meritevoli che dovrebbero affrontare queste prove come un gioco. Un trampolino di lancio per poter affrontare le prove più dure dove si troveranno poi di fronte un pubblico vero.

Sono queste le dichiarazioni di Marcello Altomare Presidente e Dir. Art. dell’Associazione culturale e di Promozione Sociale “Flashback” di brindisi Organizzatrice del concorso.

Cresce l’attesa per scoprire la nuova reginetta del tacco d’Italia che erediterà lo scettro da Alessia Carrisi (Miss Summer Salento 2017). Dopo la conclusione di questa nuova avventura a colpi di like, l’associazione è già all’opera per la scelta delle location e degli artisti che daranno vita alla stagione 2018 di Miss Summer Salento con lo scopo di fare emergere tutte le bellezze turistiche e culturali che il territorio offre attraverso una grossa vetrina a cui dedicano il loro tempo libero molti professionisti e con format studiati volta per volta adattandosi alle diverse esigenze dei territori.

Foto: Giulia Foti, ph Giuseppe Bello Roma