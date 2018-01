Gli Allievi dell’Asd Sporting Academy Sporting Latiano vincono il girone provinciale con tre giornate di anticipo.

I ragazzi di mister Arpa vincono la quarta giornata di ritorno contro il Villa Castelli, vincendo il girone.

Gara calcistica delicata quella vissuta dai ragazzi di Mister Arpa sul campo contro il Villa Castelli.

A pochi minuti dall’inizio della partita, i giovani dell’Asd Academy Sporting Latiano passano in vantaggio con un gol di Mancino, ma subito dopo pochi minuti è lo stesso calciatore a segnare il raddoppio. I ragazzi di Mister Arpa mantengono il possesso palla e creano azioni, mettendo più volte in serio pericolo la porta avversaria.

Ma gli ospiti non restano a guardare e continuano a pressare, così approfittando di un errore difensivo, accorciano le distanze con una rete.

Il secondo tempo si apre con due sostituzioni: Modesto e Cuzzi vanno a sostituire Mancino e Casalini; lo Sporting riavvia la gara in maniera offensiva. Ma non è proprio così, perché il Villa Castelli poco dopo pareggia i conti

I ragazzi di Mister Arpa continuano a crederci, vogliono la vittoria, e alla metà del secondo tempo, su una punizione di D’Ippolito e con un’azione veloce di Cuzzi, a seguito di una respinta del portiere avversario, lo Sporting torna in vantaggio. Blindando il risultato finale sul tre a due.

Nonostante le reti subite, i giovani di mister Arpa hanno dimostrato carattere e bel gioco, movimentando una partita ricca di azioni. I tre punti guadagnati sul campo portano il sapore della vittoria del girone con tre giornate di anticipo.