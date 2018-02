Mauro D’Attis, capolista per Forza Italia nel collegio plurinominale Puglia 3 per la Camera dei Deputati, oggi, lunedì 12 febbraio, prenderà parte ai seguenti appuntamenti elettorali:

– A partire dalle ore 16 sarà a Taranto per partecipare ai lavori del coordinamento cittadino e del coordinamento provinciale di Forza Italia

– Alle ore 19.30 sarà a Locorotondo (presso l’Auditorium comunale) per partecipare alla manifestazione di apertura della campagna elettorale, insieme al candidato per il Senato nel collegio uninominale Puglia 4 Tommaso Scatigna, al capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale Puglia 2 per il Senato Luigi Vitali, al consigliere regionale di Forza Italia Domenico Damascelli ed al coordinatore cittadino di Forza Italia Antonio La Ghezza.