Da lunedì 19 febbraio parte al Centro commerciale Auchan di Mesagne l’iniziativa “Lunedì in Salute”, che trasformerà la zona ristorante della galleria in un’agorà in cui parlare con esperti di benessere e salute.

Al motto di “conoscere aiuta a vivere meglio”, l’iniziativa, in collaborazione con International Show Pubblicity, porterà ogni terzo lunedì del mese, fino ad aprile, relatori di chiara fama che interagiranno con il pubblico eterogeneo, ogni volta attorno ad un nuovo argomento. Sarà così possibile rivolgere domande direttamente agli esperti per chiarire ogni perplessità.

Gli incontri sono aperti a tutti e la direzione del Centro commerciale Auchan ha riservato una particolare attenzione al mondo della scuola. Sono state coinvolte, infatti, le scuole superiori della provincia, che hanno aderito con interesse all’iniziativa.

Il calendario degli appuntamenti:

Lunedì 19 febbraio 2018, dalle 10.00 alle 12.00

“Cos’è la Senologia e l’Oncologia in generale?”

Prof. Francesco Schittulli, Senologo chirurgo (Presidente nazionale della l.i.l.t.)

Dott.ssa Isabella d’Attoma, Psicologa Psicoterapeuta (l.i.l.t. Brindisi)

Lunedì 19 marzo 2018, dalle 10.00 alle 12.00

“Disturbi comportamentali e il Bullismo”

Prof. Marcello Viola, Psichiatra e Psicoterapeuta (docente universitario)

Dott. Antonio Leo, Neurologo (area medica dell’Istituto S. Chiara)

Dott.ssa Rosa Fanelli, Psicologa e Psicoterapeuta (psicologia clinica e Psicoterapia dell’Istituto S. Chiara)

Lunedì 16 aprile 2018, dalle 10.00 alle 12.00

“Sessuologia e dintorni”

Prof. Lamberto Coppola, Andrologo Ginecologo esperto dei Problemi di coppia (docente Universitario)

Dott.ssa Rosa Fanelli, Psicologa e Psicoterapeuta (psicologia clinica e Psicoterapia dell’Istituto S. Chiara)

Gallerie Commerciali Italia S.P.A. (GCI) è uno dei principali attori dell’industria immobiliare commerciale in Italia. Filiale italiana di Immochan (Auchan Holding), GCI opera attualmente in 48 centri commerciali con oltre 2.200 negozi, 600.000 mq di superficie affittabile (GLA) e oltre 180 milioni di visitatori all’anno. GCI vanta una consolidata esperienza nel campo del retail, toccando a 360 gradi tutti gli ambiti di questo mercato: progettazione, promozione, commercializzazione e gestione di centri commerciali e retail park sia di proprietà che per conto di terzi.