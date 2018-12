Tra novembre e dicembre noi studenti del Marzolla abbiamo intrapreso un percorso di alternanza scuola-lavoro molto costruttivo, di grande validità sociale e, soprattutto, umano: la Clownterapy. Tutor aziendale la dottoressa Cristiana Zongoli, laureata in Conservazione dei Beni Culturali, della Società Cooperativa Sociale ONLUS Naukleros, coadiuvata da Angelo Cofano, insegnante di Arti orientali, che ha al suo attivo corsi intensivi di clown teatrale.

Grazie a questi due istruttori molto preparati abbiamo imparato l’arte dell’equilibrio, non solo mentale- psicologico, ma anche fisico, l’arte del clown e del mimo e inoltre le tecniche del divertimento e della leggerezza d’animo.

Questo percorso è stato diviso in due parti: nella prima noi alunni della classe terza sez. B del Liceo Classico “Marzolla” di Brindisi abbiamo appreso tali arti e siamo stati preparati a ciò che avremmo dovuto affrontare; nella seconda, la più emozionante e travolgente, c’è stato il tirocinio, la parte pratica, all’interno dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, nella quale abbiamo messo in atto la clown-terapia tra i bambini degenti nel reparto pediatrico del predetto ospedale. Vedere i bambini sorridere e divertirsi e distrarsi da ciò che stavano affrontando ci ha reso colmi di gioia. Noi ragazzi possiamo senz’altro affermare che è stata un’attività molto formativa, in particolare a livello umano, ma anche professionale: vi abbiamo imparato come interagire con chi vive situazioni di malattia e sofferenza e a programmare intere giornate presso un reparto ospedaliero. Referente dell’Alternanza Scuola- Lavoro la Prof.ssa Isabella Calabrese, Coordinatrice di classe, che ha dato l’avvio al percorso la Prof.ssa Pierangela Del Prete, tutor interna per la classe, che ci ha seguito in ogni momento, la Prof.ssa Erika Sorrenti. Un’esperienza di alternanza professionalizzante, solidale, di importante valore umano!

Classe III B del Liceo Marzolla di Brindisi.