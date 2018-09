“Io sono il Colonnello” approda a Brindisi. Il 27 settembre p.v. gli studenti della classi quinte del Liceo classico “B. Marzolla” e del liceo artistico Musicale “Simone-Durano” avranno l’occasione di incontrare il Col. Carlo Calcagni.

Già ufficiale pilota elicotterista dell’Ale (Aviazione Leggera Esercito), protagonista di molte missioni di soccorso in Bosnia, si ammala nel 2002 a causa delle polveri di uranio. Affronta la sua condizione con energia, nel 2007 diventa un atleta paralimpico e vince due coppe del mondo. La sua esperienza di vita diventa un film documentario “I AM. Io sono il Colonnello” ed il suo protagonista testimonial di una “rinascita” , proposta ai giovani come esempio di tenacia ed amore per la vita. Un’importante occasione, dunque, di riflessione e crescita per tutti. Appuntamento presso la Sala Conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi alle ore 9.30. Il programma della manifestazione prevede presentazione dell’ospite, visione del film e dibattito con gli studenti.