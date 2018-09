La SSD Brindisi FC comunica che, a causa di lavori di ripristino in corso nel settore GRADINATA la stessa non sarà agibile per l’incontro di calcio Brindisi – Trani in programma il 30 settembre alle ore 15.30.

Nello scusarci per l’inconveniente arrecato indipendente dalla nostra volontà, per tale motivo, i possessori dell’abbonamento di GRADINATA saranno ospitati nel settore TRIBUNA LATERALE .

Nell’occasione si avvisa che, la prevendita per detta partita verrà attuata dal 28 al 30 mattina presso l’edicola L’ideario sita in via Verona 30.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC