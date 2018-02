Si è svolta nella giornata di domenica presso il Santuario di Jaddico in Brindisi, la giornata di studio e confronto organizzata dall’Ufficio problemi sociali e del Lavoro della Diocesi di Brindisi/Ostuni. L’appuntamento è stato fissato nell’ottica della definizione dell’Ufficio Diocesano medesimo e per la sua organizzazione nel territorio.

L’incontro ha preso le mosse dal desiderio di un confronto profondo e vivace che coinvolgesse tutto il variegato territorio diocesano, ponendosi l’obiettivo sia di individuare le più rilevanti questioni sociali che lo investono quotidianamente, che soprattutto di indicare il percorso per un’azione pastorale efficace per la loro risoluzione. Tutto ciò scaturisce nella certezza che, come afferma Papa Francesco, tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana tendono a provocare conseguenze sociali. Per cui ogni credente deve sentirsi immerso nella realtà in cui vive ed impegnarsi in prima persona per il bene comune.

Dopo la registrazione dei partecipanti, tanto numerosi da costringere gli organizzatori a rivedere la scaletta dell’incontro, i lavori sono proseguiti con la relazione di Don Walter Magnoni, Responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Milano e membro CEI nella commissione esperti su problemi sociali.

Don Walter Magnoni ha sapientemente condotto l’uditorio in un percorso di analisi storica e magisteriale che ha portato la Chiesa a riflettere sulle sfide sociali prodotte dal nostro tempo e l’importanza di leggere la realtà partendo dalla persona e dalla sua tutela, anche di fronte alle sfide del lavoro e della società. Successivamente è intervenuto il dott. Ettore Rossi, direttore della Pastorale Sociale della Diocesi di Salerno, che ha fornito ai partecipanti gli strumenti gli strumenti metodologici cui attenersi nella conduzione dei successivi tavoli di confronto sulle problematiche che ritardano ed impediscono il corretto sviluppo sociale del nostro territorio.

Tutti i partecipanti quindi, ancora sotto la attenta guida dei relatori, si sono confrontati in piccoli gruppi di lavoro ove ognuno ha potuto portare il proprio contributo di idee ed esperienze, ancora più significative attesa la numerosa e variegata partecipazione, poi condensate in un documento finale riportato nella successiva sessione assembleare.

Ciò che maggiormente colpisce della riflessione dei partecipanti è non solo la forte volontà di mettersi in gioco personalmente per il bene del nostro territorio, ma anche il desiderio di formazione e coinvolgimento a tutti i livelli.

A conclusione dell’incontro entrambi i relatori hanno insistito nell’importanza della dimensione pubblica della fede, che non si esaurisce nella dimensione ecclesiale ma abbraccia tutta l’esistenza del cristiano e lo vede sempre impegnato in prima persona nella tutela del bene comune che si esprime anche nella rimozione degli impedimenti sociali che impediscono l’integrale sviluppo e realizzazione della persona.



Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni

Ufficio Problemi Sociali e Lavoro